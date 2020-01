Handball-EM 2020: Ein großes Turnier der Gegensätze

Die Handball-EM ist eröffnet, und mit den ersten Spielen geht auch eine Premiere einher: Die diesjährige Europameisterschaft ist die erste einer neuen Art. Die EM findet in drei Ländern statt, das Teilnehmerfeld wurde von 16 auf 24 aufgestockt. Nie war eine EM größer, nie dauerte sie länger. Man kann das feiern, man kann es verdammen – diese EM ist ein Turnier der Gegensätze.

Es ist ein gutes Zeichen für diesen Sport, dass er sich öffnet und neue Märkte erschließt. Das größere Teilnehmerfeld und die längere Laufzeit bedeuten auch eine größere TV-Präsenz und höhere Sponsoreneinnahmen für den europäischen Handballverband. Sportlich garantiert der neue Modus zudem eine größere Vielfalt: Erstmals spielen die Niederländer, Letten und Bosnier mit, in Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen darf einer der besten Spieler der Welt mit dem Handball-Zwerg Schweiz nach 2006 wieder internationale Turnierluft schnuppern.

Allerdings wirkt diese EM in puncto sportlicher Qualität verwässert, ein wirklicher Prüfstein dürfte beispielsweise für Deutschland in der Gruppe C nur Spanien sein. Hinzu kommt die Tatsache mit den drei Ausrichterländern – beim derzeit geschärften Blick auf unsere Umwelt ein Witz, das deutsche Team wird beim eventuellen Halbfinaleinzug 6000 Kilometer mit dem Flugzeug zurückgelegt haben. Und die Fans? Die Zuschauerkulisse in Trondheim lässt vermuten, dass die Reise zur Vorrunde nach Norwegen für viele deutsche Anhänger kein Thema war.

Höher, schneller, weiter: Vom Fußball sind wir diese Denkweise längst gewohnt, nun hat sie auch im Handball Einzug erhalten. Doch längst nicht alles, was im Fußball irgendwie funktioniert, muss auch automatisch für andere Sportarten gut sein.