Handball-Auftakt: THW Kiel gewinnt Supercup gegen Lemgo

Düsseldorf. Es war spannend, doch am Ende hat der THW Kiel den Super Cup gewonnen und die Marschroute für die neue Saison der Handball-Bundesliga gesetzt.

Es war eine Saisoneröffnung voller Zeichen. Der sportlichen, denn mit dem Supercup wurde die in drei Tagen beginnende Saison der Handball-Bundesliga feierlich eingeläutet. Das traditionelle Vorab-Duell Meister gegen Pokalsieger entschied der Meister THW Kiel mit 30:29 (17:14) für sich, es war der elfte Sieg der Kieler in dem seit 1994 ausgespielten Wettbewerb. Der Supercup im Düsseldorfer Dome war aber auch Zeichen für die Zuschauer. Bis zu 8000 waren in der Landeshauptstadt zugelassen, 3007 waren vor Ort. "Ich glaube, dass man auch den Zuschauern etwas Zeit geben muss, sich wieder an die Situation zu gewöhnen. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle wieder sofort in die Halle strömen", hatte Lemgo-Trainer Florian Kehrmann vor der Partie im Interview mit dieser Redaktion gesagt. Trotzdem war es ein erster Schritt zurück zur Normalität für den Hallensport, der eine komplette Saison vor nahezu leeren Rängen hinter sich hat.

Der Blick nach vorne soll nun ein optimistischerer werden. Mit teilweise wieder gut gefüllten Hallen, aber vor allem mit einem ähnlich spannenden Verlauf, wie ihn die vergangene Saison genommen hatte. Dass der THW Kiel in dieser erneut den Ton angeben will, ließ der Rekordmeister früh erkennen. Motiviert ging das Team von Trainer Filip Jicha zu Werke. Allerhand Gegenwehr gab es trotzdem.

Endlich wieder Jubel und Gesang

Denn Gegner TBV Lemgo war zwar als klarer Außenseiter in dieses Duell gegangen, jedoch mit dem festen Vorsatz, für eine Überraschung sorgen zu wollen. Das war schließlich Anfang Juni schon einmal gelungen, als das Team von Trainer Florian Kehrmann den THW auf dem Weg zum Pokalsieg im Halbfinale 29:28 geschlagen hatte. Stolze 18 Jahre lag Lemgos letzter von drei Supercup-Siegen bereits zurück – damals war Kehrmann als Spieler dabei. Nun sah der 44-jährige Weltmeister von 2007, wie sein Team sich den Schneid nicht abkaufen ließ. Als es in der zwölften Minute 4:8 zurücklag, lag schon die Gefahr einer Demütigung in der Luft, aber die Lemgoer um den Top-Torschützen Bjarki Mar Elisson kämpften sich zurück. 14:17 zur Halbzeitpause – das war ordentlich.

Was auch an der Unterstützung des Publikums lag. Das war – sicher auch der Standortnähe geschuldet – hörbar auf Seiten des TBV. Es wurde geklatscht, gerufen, gesungen – es gab endlich wieder Stimmung im deutschen Spitzenhandball. In der zweiten Halbzeit kam Lemgo gleich auf 15:17 heran, es blieb spannend, auch wenn Kiel das Polster durch aufmerksame Abwehrarbeit und nachfolgende Gegenstöße halten konnte. Zumindest bis zur 43. Minute, als Kreisläufer Marcel Timm zum 22:23 traf. Kiel aber wackelte nicht wirklich, drei Minuten später lag der THW wieder mit drei Toren vorne. Die Fans bekamen also einiges geboten – und trotz eines bärenstarken Auftritts des TBV Lemgo den erwarteten Sieger im THW Kiel. „Es war ein gutes Spiel und macht Lust auf eine spannende Saison“, sagte THW-Trainer Filip Jicha. Lemgo-Coach Florian Kehrmann lobte seine Mannschaft trotz der Niederlage: „Die Jungs haben eine geile Leistung gebracht.“ Am Anfang habe sein Team „zu viel Respekt“ gehabt.

Niclas Ekberg war mit fünf Treffern bester Werfer der Kieler, die am Mittwoch zum Bundesliga-Start gegen HBW Balingen-Weilstetten in die 56. Spielzeit starten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Handball