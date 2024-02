Favoriten lösen Tickets für Pokal-Halbfinale

Berlin Nur eine Woche nach der Handball-EM zeigen die Favoriten im Pokal-Viertelfinale keine Schwäche. Nach Flensburg und Melsungen erreichen auch die Füchse Berlin das Finalturnier.

Die Füchse Berlin dürfen auf den zweiten Pokal-Triumph der Vereinsgeschichte nach 2014 hoffen. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga setzte sich im Viertelfinale gegen den Liga-Rivalen VfL Gummersbach mit 31:29 (16:13) durch und steht erstmals seit fünf Jahren wieder im Final-Four-Turnier.

Bereits am Vortag hatten die MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt ihr Ticket für das Endrundenturnier am 13./14. April in Köln gelöst.

Die Nordhessen setzten sich beim Zweitligisten TuS N-Lübbecke mit 30:28 (16:13) durch und erhielten sich damit die Chance auf den ersten Pokal-Triumph in der Vereinsgeschichte. Der viermalige Pokalsieger aus Flensburg qualifizierte sich durch ein souveränes 37:25 (14:11) im Nordduell beim HSV Hamburg für das Halbfinale, das am kommenden Dienstag ausgelost wird. „Wir jagen jeden Titel, den wir holen können“, sagte SG-Trainer Nicolej Krickau.

In Berlin taten sich die favorisierten Hausherren vor 7715 Zuschauern über die gesamte Spielzeit schwer und konnten sich am Ende bei ihrem überragenden Torwart Dejan Milosavljev bedanken. Der Serbe parierte 16 Würfe, darunter vier Siebenmeter. Bester Werfer beim Sieger war Dänemarks Superstar Mathias Gidsel mit neun Toren.