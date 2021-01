Drama bei Handball-WM: Dänemark zittert sich ins Halbfinale

Kairo. Gastgeber Ägypten zwingt den Titelverteidiger ins Siebenmeterwerfen. Frankreich, Schweden und Spanien komplettieren das Halbfinale.

Titelverteidiger Dänemark hat sich in einem irren Handball-Krimi gegen Gastgeber Ägypten ins WM-Halbfinale gezittert. Das Team um Superstar Mikkel Hansen, der fast zur tragischen Figur wurde, gewann am Mittwoch in Kairo mit 4:3 im Siebenmeterwerfen. Nach zweimaliger Verlängerung hatte es 35:35 gestanden. „Man wird dabei gleich ein paar Jahre älter“, sagte Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen dem dänischen Sender TV2. Sein Team darf damit weiter auf das zweite WM-Gold nach 2019 hoffen. Gegner in der Vorschlussrunde ist der Gewinner des Duells zwischen Europameister Spanien und Norwegen.

Bitteres Aus für den Gastgeber. Der ägyptische Handballer Yehia Elderaa (rechts) kämpft mit den Tränen. Foto: AFP

In einer dramatischen Partie hatten die Dänen den Sieg schon zuvor zweimal dicht vor Augen. Zunächst in der regulären Spielzeit, als sie 22 Sekunden vor Schluss nach einem Wechselfehler des WM-Gastgebers in Ballbesitz und Überzahl waren. Doch die Chance wurde ebenso vergeben wie in der ersten Verlängerung.

Hansen verursacht in letzter Sekunde Strafwurf

Ausgerechnet Hansen, mit zehn Toren bester Werfer, verursachte in letzter Sekunde mit einer Unsportlichkeit einen Siebenmeter und kassierte dafür auch noch die Rote Karte. Gleiches passierte dann allerdings auch den Ägyptern in der zweiten Verlängerung, wodurch der Wahnsinn von der Siebenmeterlinie weiter ging.

„Ich hatte eigentlich ein Gefühl, dass wir draußen waren. Und dann haben wir trotzdem die Chance bekommen“, sagte Torwart Niklas Landin vom deutschen Rekordmeister THW Kiel. Im Nervenduell avancierte der Welt-Handballer des Vorjahres mit zwei gehaltenen Würfen zum Matchwinner für den Favoriten. „Niklas hat uns gerettet“, lobte Jacobsen.

Der Titelverteidiger, der im 17. WM-Spiel in Folge ohne Niederlage blieb, trifft im Halbfinale am Freitag auf Europameister Spanien.

Spanien im Halbfinale - Norwegens Sagosen blass

Die Iberer besiegten den WM-Zweiten Norwegen am Abend mit 31:26 (21:15), aufseiten der Skandinavier blieb der Kieler Topstar Sander Sagosen mit vier Toren für seine Verhältnisse blass.

Den zweiten Teilnehmer für das Finale am Sonntag spielen Rekordweltmeister Frankreich und Schweden aus. Die Franzosen taten sich gegen Ungarn, das wie Spanien im Turnierverlauf gegen die deutsche Mannschaft siegreich gewesen war, allerdings sehr schwer und siegten erst nach Verlängerung mit 35:32 (30:30, 12:14).

Schweden und Frankreich im Duell

Schweden, deutscher Gegner beim Olympia-Qualifikationsturnier im März, ließ Katar beim 35:23 (14:10) hingegen keine Chance. (sid/dpa)