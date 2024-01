Deutsche EM-Hauptrundenspiele im TV: ZDF startet

Köln Die deutschen Spiele bei der Handball-EM sind für ARD und ZDF Quotenbringer. Auch bei den vier Partien der Hauptrunde in Köln sind die Sender dabei. Ebenso wie der kostenpflichtige Online-Sender Dyn.

Nach dem Einzug der deutschen Handball-Nationalmannschaft als Gruppen-Zweiter in die Hauptrunde in Köln steht fest, welche ihrer Partien die ARD und das ZDF übertragen.

Den Anfang macht das ZDF am Donnerstag (20.30 Uhr) mit dem Treffen gegen Island, wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte. Ferner zeigt das Zweite am Montag (20.30 Uhr) das Spiel gegen Ungarn.

Die anderen beiden Spiele der Hauptrundengruppe I bestreitet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Samstag (20.30 Uhr) gegen Österreich und am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Kroatien. Beide Begegnungen werden jeweils in der ARD live übertragen.

Sechste Mannschaft in der Gruppe ist Olympiasieger Frankreich. Deutschland hatte zum Abschluss der Vorrunde am Dienstagabend in Berlin gegen die Franzosen mit 30:33 verloren und startet ohne Punkte in den Kampf um den Einzug ins Halbfinale.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender übertragen neben den deutschen Spielen mehrere Partien in Livestreams und in ihren Mediatheken. Alle Spiele der EM zeigt hingegen nur der kostenpflichtige Online-Sender Dyn, davon sind nach eigenen Angaben mindestens 31 Begegnungen exklusiv.