Düsseldorf. Vor einer Rekordkulisse eröffnet Deutschland heute in Düsseldorf die Handball-EM. Es geht ab 20:45 Uhr gegen die Schweiz. Der Live-Ticker.

Vor einer Weltrekordkulisse von 53 000 Zuschauern starten Deutschlands Handballer im Düsseldorfer Fußballstadion in die Europameisterschaft im eigenen Land. Zum Auftakt der Heim-EM vom 10. bis 28. Januar trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes heute (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) auf die Schweiz.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason geht als Favorit in die Partie gegen die Eidgenossen, die mit dem ehemaligen Bundesliga-Star Andy Schmid auflaufen. Weitere Vorrundengegner des DHB-Teams, das bei der EM vom Halbfinale träumt, sind Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich.

Die Euphorie vor dem Start ist enorm. „Die Stimmung ist außergewöhnlich gut. Ich nehme bei den Spielern keine Nervosität wahr. Jeder sehnt den Anpfiff herbei“, sagte Deutschlands Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Abschlusstraining am Dienstag.

53.000 Zuschauer bei EM-Auftakt in Düsseldorf - „Meilenstein“

Der europäische Handballverband EHF spricht von einem „Meilenstein“ in der Geschichte des Sports. Die Weltrekordkulisse mit noch einmal fast 10.000 Zuschauern mehr als vor zehn Jahren beim Tag des Handballs in Frankfurt soll für alle Beteiligten ein unvergessliches Ereignis werden. Für die Mannschaft, die Fans und auch für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich die Show nicht entgehen lassen will. 250 Lautsprecher, 50 Verstärker, 500 bewegliche Lampen und 30 Lasersysteme sollen für ein einmaliges Erlebnis sorgen. „Ich bin angenehm überrascht. Das ist extrem gelungen“, lobte Gislason.

+++ Handball-EM: Wahnsinn, fast 1000 Euro für Düsseldorf-Ticket +++

Sorgen bereitet lediglich der Bahnstreik in NRW: Der angekündigte Streik der Lokführergewerkschaft GDL fällt mitten hinein in den Auftakt zu einem als fulminant geplanten Turnier. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein fulminanter Auftaktsieg kann auch eine Handball-Euphorie im Land entfachen, die das Team beflügelt. „Klar setzen wir auf den Heim-Faktor“, sagte Rückraumspieler Julian Köster.

Deutschland setzt bei der Handball-EM auf den Heimvorteil

Der Traum vom nächsten Wintermärchen im eigenen Land lebt. 17 Jahre nach WM-Gold in Köln und acht Jahre nach dem EM-Titel in Polen sind Deutschlands Handballer heiß auf den nächsten Coup. Die Favoriten sind mit Dänemark, Schweden oder Frankreich andere. „Aber mit Millionen deutschen Fans im Rücken ist vieles möglich. Ziel ist, ganz klar Europameister zu werden“, sagte Torhüter Andreas Wolff, der schon beim Triumph in Polen dabei war.

