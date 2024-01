Köln Im dritten Spiel der EM-Hauptrunde trifft der DHB heute auf Österreich. Die wichtigsten Nachrichten zum Spiel gibt es hier im Ticker.

Zwei Tage nach dem knappen 26:24-Sieg gegen Island geht es für die Deutsche Nationalmannschaft ins zweite Spiel der EM-Hauptrunde. Dabei treffen die Deutschen auf das Überraschungsteam des Turniers: Österreich. Die Handballer aus Österreich sind bisher noch ungeschlagen und haben zuletzt Ungarn in letzter Minute mit 30:29 besiegt.

Anwurf ist um 20.30 Uhr (ARD und Dyn) in der Kölner Lanxess Arena, wo Frankreich am Nachmittag bereits Island mit sieben Toren Abstand geschlagen hat. Auf der Tabelle belegt Deutschland aktuell mit zwei Punkten den dritten Platz, Gegner Österreich hat einen Punkt mehr. Im Kampf um den Einzug ins EM-Viertelfinale wartet also ein wichtiges Spiel für beide Teams. Weiter kommen aus den beiden Hauptrundengruppen jeweils die zwei besten Mannschaften.

+++ Wolff und Köster - der laute und der heimliche Handballheld +++

Linksaußen Lukas Mertens freut sich auf die Begegnung, die viel Spannung verspricht. „Ich habe Bock. Es ist halt immer ein schöner Klassiker. Vielleicht noch nicht der ganz große Stellenwert wie im Fußball, aber die Tendenz geht da schon hin“, sagte der DHB-Profi vor dem Duell am Samstag.

Handball-EM 2024: Deutschland gegen Österreich heute im Live-Ticker:

20:18 Uhr: Jori Knorr sitzt zunächst auf der Bank, für ihn spielt Philipp Weber, so Trainer Alfred Gislason.

20:15 Uhr: In einer Viertelstunde geht‘s los! In der Lanxess Arena ist es schon laut.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport