Augsburg. Diese verrückte BVB-Partie hätte eine andere Wendung nehmen können. Als sechs Tore gefallen waren, traf Hummels Niederlechner am Bein. Elfmeter?

Hätte Augsburg beim BVB-Sieg einen Elfmeter bekommen müssen?

Florian Niederlechner schüttelte mit dem Kopf, während er erklärte, dass er nicht verstehen könne, warum es keinen Elfmeter für den FC Augsburg gegeben habe. Sogar BVB-Profi Mats Hummels habe zugegeben, dass er ihn gefoult habe. Schiedsrichter Manuel Gräfe aber pfiff nicht. Doch wozu gebe es denn den Videobeweis, fragte Niederlechner, der ja auch der Spieler dieses verrückten Spiels hätte werden können.

Zwei Tore hatte der 29-Jährige erzielt, Augsburg hatte deswegen 3:1 geführt, ehe Erling Haaland eingewechselt wurde und an diesem Nachmittag alle anderen Akteure überstrahlte. Drei Mal beförderte der Dortmunder Neuzugang den Ball über die Linie, am Ende gewann die Borussia 5:3 (0:1). Der Titel bleibt möglich. Trotz all der Schwierigkeiten.

BVB-Profi Hummels: "Wenn man unbedingt will, kann man ihn geben"

Dazwischen aber, als es 3:3 stand, die Partie längst eine verrückte war, drehte Niederlechner erst eine Pirouette im Strafraum und fiel dann (etwas theatralisch), weil Hummels ihn am Bein getroffen hatte. Eine Berührung? Ja. Ein Elfmeter? Tja.

Hummels bestätigte nach Partie nicht, dass er zugegeben habe, dass es einen Elfmeter hätte geben müssen. Der BVB-Verteidiger sagte aber: „Wenn man unbedingt will, kann man ihn geben. Ich glaube, wenn er ihn gegeben hätte, hätte ihn der Videoschiedsrichter nicht zurückgenommen. Es war ein klassisches Fifty-fifty-Ding.“

Augsburgs Sportchef Stefan Reuter versuchte sich ebenfalls in Diplomatie. „Am Fernsehen hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Elfmeter gegeben“, sagt er. „Aber die Aussage von Flo ist ganz klar. Hummels zieht ihm das Bein weg. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Aber nach den Bildern, die ich gesehen habe, war es keine klare Fehlentscheidung.“

Niederlechner gab später allerdings zu, dass seine Mannschaft nicht wegen des ausbleibenden Elfmeterpfiffs verloren habe, sondern weil der BVB einfach eine herausragende Mannschaft habe. Der denkwürdige Nachmittag endete also versöhnlich.