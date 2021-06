Gosens spielt sich im DFB-Team als Linksverteidiger fest

Düsseldorf Robin Gosens erzielte das 1:0 gegen Lettland. Nicht nur deswegen scheint er sich einen Platz in der EM-Startelf erspielt zu haben.

Robin Gosens brüllte seine Freude hinaus in die Düsseldorfer Nacht, der Linksverteidiger sah zur Tribüne hinüber und ballte die Faust. Ein Gruß an seine Lieben, die im Stadion saßen und sahen, wie der Linksverteidiger in seinem siebten Länderspiel das erste Tor erzielte und damit den Weg bereitete für den deutlichen 7:1 (5:0)-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Lettland.