Gose schwimmt zu WM-Bronze über 400 Meter Freistil

Doha Isabel Gose erfüllt sich in Doha ihren großen Traum von einer WM-Medaille. Dabei lief ihre Vorbereitung auf die Titelkämpfe nicht nach Plan.

Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Katar die Bronzemedaille über 400 Meter Freistil gewonnen. Die 21-Jährige schlug in Doha in der deutschen Rekordzeit von 4:02,39 Minuten an. Damit musste sie sich nur Weltmeisterin Erika Fairweather aus Neuseeland und Li Bingjie aus China geschlagen geben.

Sie erfüllte sich im Aspire Dome damit den Traum von der ersten WM-Medaille ihrer Karriere und sicherte sich einen Startplatz für Olympia in Paris. Es war das zweite Edelmetall für den deutschen Verband, nachdem Lukas Märtens kurz zuvor ebenfalls Bronze über 400 Meter Freistil gewonnen hatte.

Dabei hatte Gose nach einem Trainingslager in Südafrika zuletzt Magen-Darm-Probleme gehabt und pausieren müssen. „Das hat schon echt krass an den Reserven gezogen“, sagte sie nach ihrem Vorlauf am Vormittag. „Ich hatte auch Gewichtsverlust. Man fühlt sich einfach dreckig.“ Gose ergänzte: „Das hat mich total geärgert, weil ich vorher so gut durchgekommen bin. Ich war so fit nach dem Trainingslager.“ Ihr starkes Finale zeigte nun, dass sie von dieser Fitness trotz Krankheit ziemlich viel konservieren konnte.