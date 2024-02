Gelöste Stimmung beim BVB - drei Spieler fehlen

Dortmund. Borussia Dortmund hat die Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg aufgenommen. Rund 500 Fans waren am Dienstag dabei.

Weit nach allen anderen verließ Jadon Sancho am Dienstagvormittag den Trainingsplatz von Borussia Dortmund. Jeder Fan, der gekommen war, um ein Autogramm zu ergattern oder ein gemeinsames Foto zu schießen, sollte auf seine Kosten kommen. Und Sancho lieferte ab, schrieb und schrieb, posierte und posierte.

Vermutlich war es für beide Seiten Genugtuung. Einmal für die rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauern, vor allem Kinder, die Sancho zujubelten. Aber auch für den Engländer, der nach einer schwierigen Zeit bei Manchester United nach seiner Rückkehr zum BVB eine besondere Wertschätzung erfährt. Zumindest bis Sommer. Dann endet ja das Leih-Geschäft mit dem Premier-League-Klub. Ob Dortmund den Flügelspieler halten kann, ist offen.

BVB: Jadon Sancho gegen VfL Wolfsburg ein Startelf-Kandidat

Man sollte als BVB-Fan also jeden Auftritt Sanchos genießen, womöglich auch den am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Auswärtspartie beim VfL Wolfsburg. Nach Muskelproblemen stand Sancho am Freitag gegen den SC Freiburg (3:0) schon wieder im Kader, in Wolfsburg ist er Startelf-Kandidat. Jamie Bynoe-Gittens steckt derzeit etwas im Formtief.

BVB-Profi Sebastien Haller gewann mit der Elfenbeinküste den Afrika-Cup. Foto: SIA KAMBOU / AFP

Die Vorbereitung auf das Wolfsburg-Spiel hat Trainer Edin Terzic derweil ohne drei Profis aufgenommen. Afrika-Cup-Sieger Sebastien Haller (28) wird nach dem Triumph mit der Elfenbeinküste am Donnerstag im Ruhrgebiet zurückerwartet. Linksverteidiger Ramy Bensebaini (29) fehlte erkrankt. Und Mateu Morey (23) soll sich nach seinem emotionalen Comeback gegen Freiburg am Abend Spielpraxis in der U23 sammeln. Dortmunds Reserve empfängt in der 3. Liga Preußen Münster (19 Uhr/MagentaSport).

Nicht nur die Rückkehr des Spaniers nach ewiger Verletzungspause hat die Stimmung beim Vize-Meister weiter aufgelockert, das war auch am Dienstag auf dem Trainingsgelände Hohenbuschei zu spüren. Nach dem ersten Rückschlag in Heidenheim (0:0) zeigte der BVB gegen Freiburg einen dominanten und spielerisch klar verbesserten Auftritt. Gegen Wolfsburg könnte er sich mit einem Sieg auf den Champions-League-Plätzen einnisten.

