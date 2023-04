Zwei direkte Duelle: Das Oster-Wochenende im Abstiegskampf

Schalke 04 trifft am 27. Spieltag in Sinsheim auf den direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim.

Bochum/Sinsheim Im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga geht es eng zu. Fünf Teams müssen den Abstieg fürchten, vier von ihnen treffen am Wochenende aufeinander.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga bleibt acht Spieltage vor dem Saisonende spannend. Sechs Zähler trennen den Tabellenletzten VfB Stuttgart und den 14. Bochum vor den Partien am Oster-Wochenende. Am Sonntag kommt es mit den direkten Duellen zwischen Bochum und Stuttgart sowie zwischen Hoffenheim und Schalke zu zwei wegweisenden Spielen.

So ist die Lage bei den abstiegsbedrohten Clubs:

VfL Bochum

Nach sieben Zählern aus den vergangenen drei Spielen hat sich der VfL Bochum mit 26 Punkten ein Polster im Abstiegskampf erarbeitet. „Solange wir punkten, werden wir in der Liga bleiben„, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Spiel gegen Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Mit sechs Siegen aus den vergangenen acht Heimspielen geht die Revierelf selbstbewusst in die Partie. „Das ist ein Spiel, das uns sehr weit von einem Konkurrenten weg bringen kann“, sagte Letsch. „Wenn wir 100 Prozent abliefern, ist es für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu gewinnen.“

TSG 1899 Hoffenheim

Mit zuletzt zwei Siegen nacheinander haben die Kraichgauer vorerst die Abstiegsplätze verlassen. Doch die Lage für das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo ist unverändert heikel, beträgt der Vorsprung zu Hertha BSC auf dem Relegationsrang 16 doch nur drei Punkte. Das Duell gegen den Tabellenvorletzten FC Schalke 04, der vier Zähler weniger auf dem Konto hat, ist daher richtungsweisend. Zumal ein direkter Konkurrent mit einem weiteren Sieg deutlich distanziert werden kann. „Die Jungs wissen, was bevorsteht und sind heiß auf die Partie. Wir wollen ein geiles Spiel abliefern“, sagte Matarazzo.

Hertha BSC

Der verdient heraus gespielte Punktgewinn beim 1:1 in Freiburg hat Hertha viel Selbstvertrauen gegeben, auch wenn der Relegationsrang durch das Remis nicht verlassen werden konnte. Gegen RB Leipzig soll die Mannschaft von Hertha-Trainer Sandro Schwarz, der „maximale Bereitschaft“ im Abendspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fordert, nachlegen. Angesichts von bisher sechs Niederlagen in allen sechs Heimspielen gegen RB schauen die Berliner schon auf das Restprogramm mit den Heimspielen gegen Werder Bremen, den VfB Stuttgart und den VfL Bochum sowie den Auswärtspartien beim FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln, in denen man die nötigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eher sammeln könnte als gegen den Angstgegner, der bisher nur einmal besiegt werden konnte.

FC Schalke 04

Die Gelsenkirchener waren nach der Hinrunde abgeschlagen Letzter. Mit einer beeindruckenden Serie von acht Spielen nacheinander ohne Niederlage erarbeitete sich das Team von Coach Thomas Reis wieder eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Trotz der ersten Rückrunden-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Bayer Leverkusen geht S04 zuversichtlich in das Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. „Wir haben es in der eigenen Hand“, betonte Reis, der sich auf außergewöhnliche Unterstützung freut. Bis zu 15 000 Schalke-Fans werden in Sinsheim erwartet. „Alle wollen dazu beitragen, den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn ich nur dran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut“, sagte der 49-Jährige.

VfB Stuttgart

Sebastian Hoeneß ist bereits der vierte Trainer, der in dieser Saison auf der VfB-Bank sitzt - und die letzte Hoffnung des Tabellenletzten. Nach seiner gelungenen Premiere im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist 1. FC Nürnberg (1:0) am Mittwoch will der 40-Jährige den Schwung nun mit in den Abstiegskampf nehmen. In der Liga holten die Schwaben aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt. In Bochum haben sie laut Hoeneß jetzt die „Chance, eine bessere Ausgangsposition in der Tabelle herzustellen und noch mal eine Mannschaft mit reinzuziehen.“ Ein Sieg am Sonntag könnte den VfB noch mal beleben. Bei einer Niederlage dürften die Hoffnungen auf die Rettung allmählich schwinden.