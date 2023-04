Young Boys Bern zum 16. Mal Schweizer Meister

Bern Die Young Boys Bern haben sich zum 16. Mal den Titel des Schweizer Fußball-Meisters gesichert. Der Traditionsclub aus der Hauptstadt gewann daheim 5:1 (3:1) gegen den FC Luzern und krönte sich damit im zweiten Anlauf zum Meister.

Die Young Boys Bern haben sich zum 16. Mal den Titel des Schweizer Fußball-Meisters gesichert. Der Traditionsclub aus der Hauptstadt gewann daheim 5:1 (3:1) gegen den FC Luzern und krönte sich damit im zweiten Anlauf zum Meister.

In den verbleibenden fünf Spieltagen der Super League sind die Young Boys nicht mehr vom ersten Rang zu verdrängen. Jean-Pierre Nsame, Christian Fassnacht und Sandro Lauper trafen in der ersten Halbzeit, Fabian Rieder und Cedric Itten machten in der zweiten Hälfte den Sieg zum fünften Titelgewinn in den vergangenen sechs Jahren perfekt.

Trainer der Berner ist der frühere Bundesligaprofi Raphael Wicky, der einst für Werder Bremen und den Hamburger SV spielte. Als Sportchef fungiert der einstige Hertha-Profi Steve von Bergen.