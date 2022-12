Schweizer Duo Sommer und Elvedi fit für Portugal

Doha Die Schweiz kann im Achtelfinale der Fußball-WM gegen Portugal am Dienstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wieder mit den Bundesliga-Profis Yann Sommer und Nico Elvedi planen. „Die kranken Spieler, die ausgefallen sind, sind wieder an Bord“, sagte Nationaltrainer Murat Yakin.

Die Schweiz kann im Achtelfinale der Fußball-WM gegen Portugal am Dienstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wieder mit den Bundesliga-Profis Yann Sommer und Nico Elvedi planen. „Die kranken Spieler, die ausgefallen sind, sind wieder an Bord“, sagte Nationaltrainer Murat Yakin.

Er habe alle Spieler zur Verfügung und nun die „Qual der Wahl“. Im letzten Gruppenspiel gegen Serbien (3:2) hatten Torhüter Sommer und Verteidiger Elvedi von Borussia Mönchengladbach erkältet gefehlt.

Seine Mannschaft sei „reif, bereit und eingespielt“, betonte Yakin. „Es ist eine große Chance, unsere Geschichte weiterzuschreiben. Wir haben die Euphorie in der Schweiz gesehen und wollen ihnen gerne ein weiteres Spiel schenken.“ Die Eidgenossen spielten gegen die Portugiesen in diesem Jahr bereits zweimal in der Nations League, verloren einmal (0:4) und gewannen einmal (1:0). In Katar können sie erstmals seit ihrem Heim-Turnier 1954 wieder ins Viertelfinale einer WM einziehen.

„Wir wollen weiter, immer weiter“, sagte Ex-Bundesliga-Stürmer Breel Embolo vom französischen Club AS Monaco. „Ich glaube, jede Mannschaft, die hierherkommt, hat das höchstmögliche Ziel – und das haben wir auch.“