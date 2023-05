Wie Leverkusen: AS Rom misslingt Halbfinal-Generalprobe

Rom Einen Tag nach Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist auch Gegner AS Rom die Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League misslungen.

Das Team von Star-Trainer Jose Mourinho verlor in der italienischen Serie A sein Heimspiel gegen Inter Mailand mit 0:2 (0:1). Federico Dimarco (33. Minute) und Sturm-Ass Romelo Lukaku (74.) besiegelten die Niederlage der Römer, die am Donnerstag (21.00 Uhr) die Leverkusener empfangen. Das Team von Trainer Xabi Alonso hatte am Freitag in der Bundesliga das Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln mit 1:2 verloren.

Inter Mailand verteidigte in der italienischen Meisterschaft Platz vier und feierte damit ebenso wie die AC Mailand eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Halbfinale, in dem die beiden Stadt-Rivalen am Mittwoch (21.00 Uhr) aufeinandertreffen.

Milan hatte zum Auftakt des 34. Spieltages mit 2:0 (2:0) gegen Lazio Rom gewonnen. Ismael Bennacer (17.) und Theo Hernandez (29.) erzielten die Tore. Bangen muss Milan vor dem Champions-League-Duell der beiden Mailänder Kontrahenten um den Einsatz von Torjäger Rafael Leão, der bereits in der 11. Minute verletzt vom Platz musste. „Ich glaube nicht, dass es etwas Ernstes ist, aber wir werden es morgen beurteilen“, sagte Trainer Stefano Pioli.