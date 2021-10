2. Bundesliga Werder Bremen kommt in Darmstadt unter die Räder

Essen. Darmstadt 98 gewinnt sein Heimspiel gegen Bremen 3:0. Nürnberg schlägt Dresden 1:0. Sandhausen und Rostock spielen unentschieden.

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen verliert in der 2. Fußball-Bundesliga Liga immer mehr den Kontakt zur Tabellenspitze. Der einstige Europapokalsieger unterlag bei Darmstadt 98 nach einer schwachen Leistung mit 0:3 (0:1) und ist in dieser Verfassung von einem sofortigen Wiederaufstieg weit entfernt.

Die Saisontore sechs und sieben von Luca Pfeifer in der 65. und 71. Minute legten den Grundstein zu einem verdienten Sieg der Hessen. Sekunden vor dem Pausenpfiff hatte 98-Kapitän Fabian Holland (45.) die Platzherren mit einem fulminanten 20-m-Schuss in Führung geschossen.

Die Gäste enttäuschten auf der ganzen Linie und waren und blieben vor 13.000 Zuschauern insbesondere in der Offensive sehr vieles schuldig. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht hatte stets die Spielkontrolle und wirkte abgeklärter.

Unentschieden im Kellerduell

Hansa Rostock hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel kam gegen den SV Sandhausen im Kellerduell vor 21.200 Zuschauern über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und verpasste den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle.

John Verhoek (54.) sicherte dem Aufsteiger zumindest einen Punkt, Hansa bleibt als 13. mit drei Zählern Vorsprung vor Sandhausen auf dem Relegationsplatz. Arne Sicker (30.) traf für die Kurpfälzer, die ein anderes Gesicht als bei der Klatsche am vergangenen Spieltag gegen Darmstadt (1:6) zeigten.

Nürnberg bleibt weiter ungeschlagen

Der 1. FC Nürnberg bleibt als einziges Team der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß gewann bei Dynamo Dresden trotz einer glanzlosen Vorstellung 1:0 (1:0) und hält mit 18 Punkten Anschluss an die Tabellenspitze.

Für den Club war es der vierte Saisonsieg bei sechs Unentschieden - und das sechste Zu-Null-Spiel der Saison. Dresden, das einen starken Saisonstart hingelegt hatte, rutscht dagegen nach der fünften Niederlage aus den letzten sechs Spielen immer mehr ab.

Der Club ging durch Tom Krauß in der 21. Minute in Führung. Der 20-Jährige, der für Fabian Nürnberger in die Startelf gerutscht war, verwertete eine Flanke von Tim Handwerker zu seinem ersten Saisontreffer.

