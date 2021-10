Was Steffen Baumgart beim 1. FC Köln nicht gelingen wird

Dortmund/Köln. Trainer Steffen Baumgart entfacht beim 1. FC Köln bislang große Euphorie, vieles gelingt. Aber die Begeisterung birgt auch Risiken. Ein Kommentar

Bei aller Emotionalität ist Steffen Baumgart ein kluger Mann, und deswegen stemmt er sich nach Kräften gegen die Euphorie, die schon wieder im Umfeld des 1. FC Köln aufkommt. Noch sei gar nichts erreicht, jeder Gegner sei ernstzunehmen – was man eben so sagt. Nun ist Baumgart in seiner Amtszeit bislang fast alles gelungen; aber auch er wird aus Köln keinen Standort machen, an dem Nüchternheit und Sachlichkeit regieren.