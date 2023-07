Was Doppel-Weltmeisterin Linda Bresonik von den DFB-Frauen erwartet

Die Fußball-WM Neuseeland und Australien ist mit einem Überraschungssieg der Neuseeländerinnen gegen Norwegen gestartet. Die DFB-Frauen spielen Montag ihr erstes Gruppenspiel. In der aktuellen Folge schauen wir uns die Weltmeisterschaft genauer an. Zu Gast ist die mehrfache Welt-, und Europameisterin Linda Bresonik. Der stellvertretende FUNKE-Sportchef Andreas Berten und Moderator Nils Halberscheidt reden mit ihr zusammen über die Chancen der Nationalmannschaft, die Entwicklung im Frauenfußball und die Vermarktung der Damen. Hinten raus gibt es aber die Rückkehr ins Ruhrgebiet - wir schauen natürlich auch auf unsere Pott-Vereine!

Fussball inside: Aus dem Pott nach Down Under: Spezialfolge zur Frauen-WM

Fussball inside: Aus dem Pott nach Down Under: Spezialfolge zur Frauen-WM

Essen. Die DFB-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Australien und die Entwicklung des Frauenfußballs - darüber sprechen wir im Podcast Fußball Inside.

Am Montag wird es ernst, dann starten Deutschlands Fußballerinnen gegen Marokko in das WM-Turnier. Welche Chancen die DFB-Auswahl in Australien und Neuseeland hat, wer die großen Konkurrenten auf dem Weg zum dritten WM-Titel sind, kann Linda Bresonik ganz genau einschätzen: Denn die 39-Jährige, früher in Duisburg und Essen in der Bundesliga aktiv, ist zweimalige Weltmeisterin, war 2003 und 2007 bei den DFB-Triumphen dabei.

In unserem Podcast Fußball Inside ist Linda Bresonik zu Gast und spricht mit dem stellvertretenden Redaktionsleiter Andreas Berten über die Entwicklung im Frauenfußball und die WM. „Bodenständig waren wir schon immer. Wir sind auf einer anderen Wellenlänge als die Männer.“ Für Häme gegenüber dem Team von Bundestrainer Hansi Flick, das zuletzt oft schwach auftrat, hat sie aber nichts übrig: „Ich habe schon oft gehört: Die Männer verlieren, jetzt sind die Frauen der aufgehende Stern. Wir sind ein Deutschland – alle sollen gewinnen.“

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball