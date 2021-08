Warum die Meisterschaft für Bayern kein Selbstläufer wird

München. Der FC Bayern ist wieder einmal Favorit auf die Deutsche Meisterschaft – doch der Klub steht vor gewaltigen Herausforderungen. Ein Kommentar.

Die Zehn an sich ist eine hübsche, runde Zahl. Der FC Bayern hat sie in dieser heute beginnenden 59. Bundesliga-Saison fest im Blick. Neun Meistertitel in Serie haben die Münchener zuletzt gefeiert, seit 2013 dominieren sie den deutschen Fußball auf eine schlichtweg beispiellose Art und Weise. Ob ihnen das auch weiterhin so gelingen wird? Das wird maßgeblich davon abhängen, wie sich die großen Veränderungen im Klub auswirken. Und wie der Verein mit diesen umgehen kann.

In Julian Nagelsmann haben die Bayern nun einen jungen Trainer, dem Hansi Flick mit seinen historischen Erfolgen beim Rekordmeister ein großes Erbe hinterlassen hat. Nagelsmann brachte seine Assistenten aus Leipzig mit, für den langjährigen Co-Trainer Hermann Gerland hatte er keinen Platz mehr.

Der Bochumer war ein wichtiger Ansprechpartner für die Spieler, sie schätzten ihn sehr. Nagelsmann steht nun auch in der Verantwortung, ein neues soziales Gefüge zwischen Trainerteam und Mannschaft aufzubauen.

Bayern hat nahmhafte Abgänge

Zumal in dieser Saison nun auch Profis fehlen, die mit den Bayern in den vergangenen Jahren Geschichte geschrieben haben, wie David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez. Allesamt Führungsspieler, die das Team zusammenhalten konnten. Ob die Münchener diese Abgänge verkraften können, bleibt abzuwarten.

Letztlich wird es auch eine Herausforderung sein, eine Hierarchie aufzubauen – nicht nur im Team, sondern im gesamten Klub. Dabei ist nun auch Oliver Kahn als neuer Vorstandschef gefordert. Der zehnte Meistertitel in Serie wird sicherlich kein Selbstläufer – im Gegenteil.

