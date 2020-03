Warum der 1. FC Köln unter Heldt und Gisdol wieder siegt

Essen. Der kommende Schalke-Gegner 1.FC Köln befindet sich auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Maßgeblichen Anteil haben zwei ehemalige Königsblaue.

In der Jeckenzeit herrscht am Rhein ja ohnehin immer gute Stimmung. Der kommende Schalker Auswärtsgegner 1. FC Köln (Samstag 18.30 Uhr/Sky) hatte in den letzten Wochen auch sportlich Grund zum Feiern. Seitdem der neue Trainer Markus Gisdol (50, früher Co-Trainer auf Schalke) und der ebenfalls neu installierte Manager Horst Heldt (50, war von 2010 bis 2016 Manager in Gelsenkirchen) am Rhein tätig sind, punktet der FC wie ein Spitzenverein. Unter dem Duo, das seit dem 18. November im Amt ist, holte der FC 1,73 Punkte pro Spiel. Wir haben die wichtigsten Gründe für den Aufschwung zusammengefast.

1. Die Kabinenansprache

Um zu erfahren, was Markus Gisdol in der Kabine erzählt, müsste man wohl Mäuschen spielen oder FC-Spieler sein. Klar ist aber, dass seine Ansprachen den Nerv der Spieler zu treffen scheinen. Nach dem 5:0-Sieg der Kölner bei Hertha BSC lobte Doppeltorschütze Florian Kainz: „Die Ansprache des Trainers war sehr gut.“

Horst Heldt nannte sie sogar „beeindruckend“. Und Mark Uth, der gegen seinen Ex-Verein Schalke aufgrund einer Klausel wohl nicht zum Einsatz kommen wird, stellte heraus: „Wenn man einen klaren Plan an die Hand bekommt und der dann so genau passt, dann gewinnt man mal eben in Berlin mit 5:0.“

2. Neuer Konkurrenzkampf

Mit seinen Personalentscheidungen hält Gisdol den Konkurrenzkampf hoch. Als der frühere HSV-Trainer im November beim 1. FC Köln übernahm, räumte er zunächst mal mit dem Vorurteil auf, dass man im Abstiegskampf nur mit erfahrenen Spielern bestehen kann. Zwischenzeitlich strich er den österreichischen Nationalspieler Florian Kainz aus dem Kader. Im Heimspiel gegen Leverkusen am 15. Spieltag stellte er beim 2:0-Sieg dafür mit Jan Thielmann (17), Ismail Jakobs (20) und Noah Katterbach (18) drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auf. Kainz verstand den Denkzettel und überzeugte regelmäßig nach Einwechslungen.

Beim furiosen 5:0-Sieg in Berlin stand er erstmals seit dem 9.Spieltag wieder vom Beginn an in der Startelf, schoss dabei zwei Tore und gab eine Vorlage. Und die jungen Spieler können sich nicht auf ihren bisherigen Einsätzen ausruhen. Nachdem Thielmann nach gutem Start in einigen Spielen die Unbekümmertheit fehlte, saß er zuletzt nur noch auf der Bank.

3. Mittelfeld- statt Angriffspressing

Dass die Kölner sich die Dienste von Achim Beierlorzer sicherten, hängt vor allem mit dem starken Angriffspressing zusammen, dass er beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg in seiner Zeit dort erfolgreich spielen ließ. Beierlorzer wollte seinen Plan vom aggressiven Fußball mit früh anlaufenden Stürmern auch in Köln umsetzen. Doch das ging schief. Zwischen Mittelfeld und Angriff klafften vor allem defensiv zu große Lücken. Gisdol hat hingegen die Pressingzone stärker ins Mittelfeld verlagert, setzt dort auf Fitness und Laufstärke.

Kompaktheit ist die größte Veränderung

Nach dem 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg antwortete Offensivspieler Dominik Drexler auf die Frage nach den Gründen für den Aufschwung: "Die größte Veränderung – und da will ich jetzt nicht gegen Beierlorzer nachtreten – ist unsere Kompaktheit. Im Moment stehen wir hinten einfach besser. Wir spielen nicht dieses Angriffspressing wie unter Beierlorzer. Das passt besser zu unserer Mannschaft und unseren Charakter.

4. Aufstiegsheld Cordoba trifft wieder

Aufstiegsstürmer Jhon Cordoba (20 Treffer in der letzten Zweitliga-Saison) litt zu Beginn der Saison unter Ladehemmung. Zuletzt traf der 26-Jährige wieder nach Belieben. Von seinen neun Saisontoren erzielte er acht in Gisdols Amtszeit. Im Interview mit der Sport-Bild nannte er im Februar die Gründe: „Der Trainer ist der Treibstoff für meine Maschine. Markus Gisdol spricht viel mit mir. Er erklärt mir, was ich auf dem Platz machen soll. Er schenkt mir Vertrauen. Das gibt mir Kraft und macht mich besser.“

5.Winter-Leihen

Im Fußball reicht manchmal ein Tapetenwechsel um wieder bessere Leistungen zu bringen. Ein Paradebeispiel dafür ist die Ausleihe von Mark Schalker Mark Uth. In seinen wenigen Einsätzen sammelte er bereits mehr Scorerpunkte (5) als in seinen 28 Spielen für die Gelsenkirchener (4).

Uths Schalke-Rückkehr fraglich

Ob Uth nach Schalke zurückkehrt, dürfte fraglich sein. Manager Horst Heldt würde den Stürmer gerne länger an den Klub binden. „Ich halte es nicht für aussichtslos, dass Mark auch über den Sommer hinaus bei uns ist. Wir müssen aber noch einige Hürden überspringen.

Er fühlt sich sauwohl hier, es macht ihm Spaß, er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem FC“, sagt Heldt jüngst im Talk-Format „Loss mer schwade.“ Auch die beiden Leihspieler Toni Leistner (Queens Park Rangers) und Elvis Rexhbecaij (Wolfsburg) ließen bereits erahnen, dass sie den FC verstärken können. Beide feierten gegen Berlin ihr Startelf-Debüt. Der flexibel einsetzbare Techniker Rexhbecaij bekam vom Kicker gleich die Note 1,5. Leistner hielt die Abwehr zusammen. Schalke sollte also trotz des Fehlens von Mark Uth vor den Kölnern gewarnt sein.