Von Löw bleibt nicht nur der zu späte Abschied

An diesem Donnerstag wird der langjährige Bundestrainer Joachim Löw in Wolfsburg verabschiedet – und mit Recht auch gefeiert. Ein Kommentar

Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist – das sagt sich so leicht. Na klar, Joachim Löw wäre auf ewig als glorreicher Weltmeistertrainer in Erinnerung geblieben, wenn er 2014 nach dem Triumph in Brasilien seinen Hut genommen hätte. Dass er aber seine Mission als noch nicht beendet empfand, dass er mit dieser Mannschaft auch noch Europameister werden wollte: Sollte man ihm das wirklich vorwerfen?