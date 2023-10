Völler zu Nagelsmanns Umgang mit Druck: „Wird funktionieren“

Leverkusen Bundestrainer bei der Heim-EM mit einer kriselnden Mannschaft: Viel größer könnte eine Drucksituation im Fußball kaum sein. Völler ist sich sicher, dass Nagelsmann mit den Umständen umgehen kann

Nach Einschätzung von Rudi Völler wird der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann gut mit dem Druck seiner Position klarkommen.

„Da bin ich mir sehr sicher. Er hat den FC Bayern trainiert und sich dennoch seine Unbekümmertheit bewahrt“, sagte der DFB-Sportdirektor in einem Interview dem „Kicker“ vor der Abreise der Nationalmannschaft zu den Länderspielen in den USA. „Natürlich, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung als Teamchef, ist dieser Job etwas anderes als der des Bundesligatrainers und die Drucksituation noch größer. Aber es wird funktionieren.“

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit der deutschen Nationalmannschaft für anderthalb Wochen in die USA. Nach dem Spiel gegen die US-Auswahl am Samstag in Hartford geht es direkt weiter nach Philadelphia, wo am Dienstagabend (Ortszeit) das zweite Testspiel gegen Mexiko stattfindet. Am Tag danach fliegt das DFB-Team zurück nach Deutschland.

Völler äußerte sich auch noch mal zur Kritik an der anstrengenden Reise mitten in der Bundesliga-Saison. Es sei gut, sich vor der WM 2026 in den USA zu zeigen, sagte der 63-Jährige. „Außerdem kann so eine Tour eine Gruppe zusammenschweißen, das gilt nach dem Trainerwechsel umso mehr. Und vielleicht hilft es allen Beteiligten, dass der Hype ein bisschen kleiner sein wird.“