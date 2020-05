Bundesliga Völler hofft auf Fans in Stadien in neuer Bundesliga-Saison

Leverkusen. Die Fußball-Bundesliga spielt aufgrund der Corona-Pandemie vor leeren Rängen. Leverkusens Sportchef Rudi Völler hofft, dass sich das ändert.

Rudi Völler wünscht sich, dass die kommende Saison der Fußball-Bundesliga wieder vor Publikum gespielt wird. „Ich hoffe wie viele andere - auch wenn es jetzt noch ein bisschen zu früh ist -, dass vielleicht in der kommenden Saison ein paar Zuschauer erlaubt werden“, sagte der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen am Freitag im „Morgenmagazin“ des ZDF. Vielleicht gebe es dann aber noch nicht voll gefüllte Stadien, räumte er ein. Alles sei abhängig davon, wie sich die Auswirkungen des Coronavirus entwickelten.

Bayer Leverkusen hatte am vergangenen Montag sein erstes Geisterspiel in der Bundesliga mit 4:1 bei Werder Bremen gewonnen und darf sich nun gute Chancen auf das Erreichen der Champions League ausrechnen. Nächster Gegner ist an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) ebenfalls auswärts Borussia Mönchengladbach. Rund 12.000 "Pappkameraden" sind bereits im Borussia-Park aufgestellt.

Auf die Frage, was er von den Profis während der Corona-Pandemie in der Zeit zwischen den Spielen erwarte, sagte Völler: „Einfach eine vernünftige Grunddisziplin.“ Die Spieler müssten bereit sein, „Verzicht zu üben.“ Sie sollten stets auf Abstand achten und Schutzmasken aufziehen, wie es vorgeschrieben sei. (fs/dpa)