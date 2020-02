Wehen Wiesbaden: Mit großem Teamgeist zum Klassenerhalt

Wiesbadens Rüdiger Rehm hat ein Stück Fußballgeschichte geschrieben. Als erster Trainer einer Profimannschaft musste er nach seiner fünften Gelben Karte die Partie bei Hannover 96 von der Tribüne aus verfolgen. Geschadet hat es dem Aufsteiger nicht: Dank eines Fehlers von 96-Torwart Ron Robert Zieler erzielte Verteidiger Benedikt Röcker in der Schlussminute noch das 2:2. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Aue zum Jahresauftakt und dem 1:0-Auswärtssieg beim Karlsruher SC zum Jahresabschluss 2019 war dies Punkt Nummer sieben aus den letzten drei Partien. Damit zog der krasse Liga-Außenseiter auch mit nun einem Punkt Vorsprung am VfL Bochum vorbei auf Rang 15.

Heimschwäche ist noch nicht ganz überwunden

Noch aber ist die Heimschwäche nicht vollends überwunden, neben dem Sieg gegen Aue gab es mit dem 2:0 gegen Osnabrück nur noch einen Erfolg in der Brita-Arena, in der im Schnitt bisher nur knapp 5.400 Zuschauer die Aufsteiger sehen wollten. Rüdiger Rehm aber hat es geschafft, nach großen Anlaufproblemen – Wiesbaden holte aus den ersten sieben Partien mit dem 3:3 gegen Bochum nur einen Punkt – eine konkurrenzfähige Mannschaft zu formen.

Ein Erfolgsfaktor heißt Manuel Schäffler, der mit zwölf Treffern die Nummer zwei der 2. Liga ist und damit die Hälfte aller Wiesbadener Treffer erzielt hat. Auch in Bochum traf Schäffler gleich zwei Mal.

Kompakte Defensive - Kapitän Mrowca ist wieder dabei

Trainer Rüdiger Rehm ist mit Wiesbaden überraschend aufgestiegen - und steht mit Wiesbaden jetzt überraschend auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Foto: Daniel Karmann / dpa

Die Stärken des Aufsteigers liegen aber nicht in der Offensive. Als Außenseiter wirkt die Mannschaft motiviert, es allen zu zeigen, der Teamgeist scheint ausgeprägt zu sein. Mit aggressiver Zweikampfführung aus einer kompakten Defensive heraus, bevorzugt mit einer Dreier- bzw. Fünferkette, machte Wiesbaden in vielen Partien fehlende individuelle Klasse wett.

Gegen Bochum kehrt der zuletzt gesperrte Kapitän Sebastian Mrowca in die Startelf zurück. Zum Kader zählt auch der von Fortuna Düsseldorf ausgeliehene Sechser Gökhan Gül, der aber meist über die Jokerrolle nicht hinauskommt. Gül, der in Bochum eher als Innenverteidiger gesehen wurde, wechselte nach elf Jahren beim VfL im Winter 2017 zu Fortuna Düsseldorf, den großen Durchbruch hat der 21-jährige ehemalige U-Nationalspieler aber noch nicht geschafft.

Trainer Rüdiger Rehm lobt den Ex-Bochumer Gökhan Gül

Auch in Wiesbaden nicht, wo er in dieser Saison erst auf 222 Einsatzminuten kommt. „Gökhan hat sich unheimlich gut zurückgekämpft. Er hatte eine Phase, in der er nicht zum Kader gehörte und ich für einen Moment das Gefühl hatte, dass er sich hängen lässt. Aber das war nur für einen Moment. Er hat sich wieder in den Vordergrund gespielt“, lobte Wehens Trainer Rüdiger Rehm auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum.

Rehm freut sich auf das Kellerduell mit Bochum: „Wir werden an unser absolutes Leistungslimit gehen müssen“, sagte er. „Bochum verfügt über viel individuelle Klasse, wir müssen den Teamgedanken dagegen setzen.“