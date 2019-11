Bochum. Der VfL Bochum hat beim Spiel gegen Osnabrück enttäuscht. So erklären die Beteiligten das 1:1-Unentschieden: Die Stimmen zum Spiel.

VfL-Trainer Reis: Wir müssen einige Dinge besser machen

Minutenlang nach dem Schlusspfiff hockte Manuel Riemann am linken Torpfosten, gleich vor der Ostkurve, wo die Fans des VfL Bochum ihre Heimat haben. Nach dem Dank des gesamten Teams an die Anhänger schritt der Torwart, der sich oft genug auch nach Niederlagen stellte, an den Journalisten vorbei in die Kabine. Riemann war angefressen – sein VfL Bochum hatte beim 1:1 gegen Osnabrück enttäuscht. Die Stimmen zum Spiel.

"In der zweiten Halbzeit habe ich auch genug Selbstvertrauen gesehen"

Thomas Reis, Trainer Bochum: „Ich war unglücklich, wie wir uns in der ersten Halbzeit präsentiert haben. Vom Gefühl sollte ein sehr guter Start Sicherheit geben. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Abstände haben nicht gepasst, Osnabrück hatte ein gutes Positionsspiel. Wir konnten froh sein, dass wir mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen. Wir wollten es nach der Pause korrigieren, die äußeren Stürmer anders verteidigen, wir hatten dann gute Umschaltmomente. Wir haben einen Elfmeter verschossen, Danny Blum hat zweimal die Chance, man hatte das Gefühl, dass mit einem Quäntchen Glück noch ein Sieg möglich ist. Aufgrund der ersten Halbzeit ist der Punkt aber nicht unverdient für Osnabrück. Wir haben nächste Woche das nächste Heimspiel, da müssen wir einige Dinge besser machen, um drei Punkte zu holen. Aber wir sind zu Hause ungeschlagen, das sollte allen genug Selbstbewusstsein geben, in der zweiten Halbzeit habe ich auch genug Selbstvertrauen gesehen.“

Anthony Losilla, Kapitän: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu passiv gespielt, das war viel zu wenig. Normalerweise sollte ein Tor gut tun, uns hat es heute gebremst. Warum, weiß ich nicht, das müssen wir analysieren. Wir wollten drei Punkte holen, um aus der Situation herauszukommen, aber es war heute zu wenig. Wir müssen es nächste Woche gegen Aue besser machen, gemeinsam mehr tun.“

In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv

Stefano Celozzi, Außenverteidiger: „Wir hätten in der zweiten Halbzeit gewinnen können, aber alles in allem war das Unentschieden gerecht. In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv, das wollten wir nach der Pause ändern. Osnabrück hat eine sehr gute Mannschaft, die uns vor Probleme gestellt hat. Es war nicht einfach zu verteidigen.“

Sebastian Schindzielorz, Sport-Geschäftsführer: „In der ersten Halbzeit war das zu wenig, wir haben viel zu viel zugelassen bei den Diagonalbällen, wir hatten keinen guten Zugriff. Wir haben einen Punkt geholt und nicht verloren. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, das hätte uns in der Tabelle nach vorne gebracht. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Danny Blum: „Wir haben nach dem 1:0 den Faden verloren, sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, obwohl wir einen Traumstart hingelegt haben. Dass wir dann so abreißen lassen, ist für mich ein bisschen das Rätsel. Ich gebe alles für meine Mannschaft, ich bin ein Siegertyp, ich will gewinnen. Hier geht es mehr als ums Gewinnen, hier geht es um Existenzen, den Verein, um alles. Da muss man einfach immer wieder versuchen, Spiele zu gewinnen. Wenn Du gewinnst, ist alles okay. Aber wenn Du in so einem Fahrwasser mal drin bist, dann zeigt sich, wer Typen sind, die das wieder ändern wollen. Wir haben noch vier Spiele bis zur Winterpause, das sind vier Endspiele.“

Osnabrücks Trainer sieht ein gerechtes Ergebnis

Daniel Thioune, Trainer Osnabrück: „Wir haben viele Verletzte, liegen 0:1 zurück, verschießen einen Elfmeter, da ist schon verdammt viel auf uns eingeprasselt. Doch man hat dann gesehen, da war keine ängstliche Mannschaft auf dem Platz. Wir haben permanent mit dem Ball auch Stress ausgeübt auf den Gegner. Unterm Strich war es hinten heraus ein gerechtes Remis, wobei wir zur Halbzeit auch führen müssen. Ich bin sehr glücklich über die Leistung gerade in den ersten 45 Minuten.“