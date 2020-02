Bochum. Für den VfL Bochum steht das nächste „Endspiel“ im Abstiegskampf an. Beim Spiel in Dresden setzt Trainer Thomas Reis auf die etablierten Kräfte.

Bisweilen ist es ja doch einfacher für Fußball-Trainer, wenn der Kader nicht so groß ist. Wenn sich die Mannschaft durch Verletzungen oder Sperren von alleine aufstellt, muss ein Trainer nicht lange überlegen, welchen Spieler er bringt. Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, hat vor dem Spiel bei der SG Dynamo Dresden erneut einen fast kompletten Kader zur Verfügung. Gesperrt ist keiner, nur Uli Bapoh fehlt mit einer Verletzung. Reis findet die große Auswahl und den dadurch entstehenden Konkurrenzkampf gut. Auch wenn er dadurch deutlich mehr moderieren und erklären muss.

Das aber eben auch, weil die Ergebnisse für den VfL in der bisherigen zweiten Saisonhälfte noch nicht stimmen. Vier Spiele, drei Niederlagen, ein Sieg. Die Bilanz des Jahres 2020 ist ausbaufähig. Der VfL tritt auf der Stelle. Oder läuft maximal im Kreis. So jedenfalls nehmen das die Spieler wahr, die nach den Niederlagen auch ein Tonband laufen lassen könnten. Für gut gekämpft gibt es keine Punkte, wir müssen weiterarbeiten, ist nur einer der Satzbausteine, die die Bochumer Profis in diesem Jahr nach Ligaspielen fast immer einsetzen konnten.

Leistung aus dem Stuttgart-Spiel abrufen

Das Spiel in Bielefeld, das erste des Jahres, war allerdings schlecht. Nicht nur vom Ergebnis. Mit 0:2 verloren die Bochumer beim wohl künftigen Erstligisten. Eine Chance auf ein Tor hatten sie dabei nicht. Gegen Hamburg passte die Leistung trotz der 1:3-Niederlage. Gegen Wiesbaden gab es dann den wichtigen 1.0-Sieg. Dem folgte die so ärgerliche Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Mit einem Sieg wären die Bochumer in der Tabelle ein großes Stück geklettert.

Darauf hoffen sie mit dem Spiel in Dresden. Tenor: Mit einer Leistung wie gegen Hamburg und Stuttgart müssen wir Dresden schlagen können. Sogar Milchmädchen wissen, dass solche Rechnungen selten aufgehen. Wobei die Bochumer vor dem Spiel in Wiesbaden in der Tat fast genau der gleichen Situation waren. Da klappte es mit dem so wichtigen Sieg.

Schenkt seinem Torjäger Silvere Ganvoula weiterhin das volle Vertrauen: Bochums Trainer Thomas Reis. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing / firo Sportphoto

Decarli wird gegen Dresden auflaufen

Bester Bochumer Feldspieler war da Saulo Decarli. Er verteidigte alles weg. Gegen Stuttgart spielte er ebenso lange sehr stark, bevor einen fatalen Querpass spielte und damit Stuttgart das einzige Tor vorbereitete. Deutlich war direkt danach zu sehen, dass der Innenverteidiger sich über sich selbst massiv ärgerte. „Das Aufrichten hat direkt nach dem Spiel begonnen“, sagte Reis nun drei Tage nach Decarlis Fehler. „Saulo ist so bereit, dass er in Dresden auflaufen kann und möchte.“

Die Innenverteidigung ist damit klar. Zumal Maxim Leitsch derzeit nicht mehr aus dem Team wegzudenken ist. Der junge Innenverteidiger sorgt mit seinen guten Leistungen dafür, dass sich Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, für seine Einkaufspolitik rechtfertigen muss. Die Verpflichtung von Innenverteidiger Vasileios Lampropoulos bis zum Saisonende scheint irgendwie dann doch nicht nötig gewesen zu sein.

VfL Bochum Armel Bella-Kotchap spielt für die A-Jugend

„Das besondere im Winter ist ja“, sagte Schindzielorz, „dass man man nach dem 31. Januar keinen Spieler mehr verpflichten kann. Wir haben mit Patrick Fabian und Maxim Leitsch zwei Innenverteidiger im Team, die eine Verletzungsgeschichte haben. Wir wollten daher einen Abwehrspieler verpflichten. Dass Maxim Leitsch funktioniert ist gut. Auch weil wir ihn ausgebildet haben.“ Die Situation habe es aber nötig gemacht, Spieler zu verpflichten. „Natürlich ist es besser, wenn man mit Spielern langfristig planen kann. Aber kurzfristig brauchen wir den Klassenerhalt.“

Der ist und bleibt das Ziel und absolut möglich. Wobei Schindzielorz natürlich auch für den schlechtesten Fall plant, planen muss: den Abstieg in Liga drei. „Natürlich beschäftigen wir uns mit diesem Szenario“, sagte Schindzielorz. „Es laufen Gespräche für alle Szenarien. Das ist das Tagesgeschäft.“

Das sieht für Armel Bella-Kotchap derzeit nicht die 2. Bundesliga vor. Der talentierte Innenverteidiger darf am Wochenende erneut in der A-Jugend spielen. „Er ist der einzige unser sechs Innenverteidiger“, sagt Thomas Reis, „dem wir Spielpraxis geben können. Wenn wir ihn dann brauchen, ist er fit.“ Es bleibt ja möglich, dass sich VfL-Spieler verletzten oder Sperren einhandeln.