Fans des VfL Bochum haben es extrem leicht, an Unterschriften der Profis zu kommen und ihnen beim Training zuzusehen. In der Regel ist jedes Training öffentlich und die entsprechenden Zeiten finden sich immer auf der Homepage. Im Zweifel würde auch jeder VfL-Mitarbeiter Auskunft geben. Geheimnisse gibt es beim Training nicht beim Zweitligisten. Vor dem Spiel gegen VfB Stuttgart wich Trainer Thomas Reis von dieser Linie ab. Das Samstagstraining fand im Ruhrstadion statt. Es war so etwas wie ein Geheimtraining. Reis möchte sich diesmal nicht in die Karten schauen lassen.

Vor dem Spiel gegen den Hamburger SV hatte es in der Woche davor offensichtlich Besuch aus Hamburg gegeben. „Hamburg und Stuttgart haben die Manpower dazu“, sagte Reis am Sonntag nach dem Training. Das fand wieder öffentlich statt. Reis verzichtete allerdings diesmal darauf, ein Abschlussspiel Elf gegen Elf zu machen. Das hatte er sich am Samstag angesehen.

Keine Zuseher und Zuhörer beim Training

„Wir wollten mal in Ruhe an unserer Taktik für Stuttgart arbeiten“, sagte er. „Wenn man keine Zuseher und Zuhörer hat, kann man Dinge ja auch mal anders ansprechen.“ Der Gegner müsse ja nicht alles immer schon vorher wissen. „Auch Stuttgart kann sich mal im Spiel auf unsere Aufstellung und Taktik einstellen. Wir müssen das andersherum ja auch immer.“ Wobei zumindest bei der Bochumer Aufstellung nur wenig Änderungen zu erwarten sind.

„Die Jungs haben es gegen Wiesbaden ja auch gut gemacht“, sagte Reis. Realistisch scheint, dass Vitaly Janelt seinen Startplatz verliert. Der U21-Nationalspieler bekam im Zusammenspiel mit Anthony Losilla im Spiel gegen Wiesbaden die Mitte nicht zu. Dazu hatte er früh die Gelbe Karte gesehen. „Da musste ich reagieren“, sagte Reis. Er brachte Robert Tesche, stellte zusätzlich etwas um. Das Bochumer Spiel war wieder etwas geordneter. „Wir haben dennoch zu viele Chancen zugelassen“, sagte Reis. „Wiesbaden hatte an diesem Tag nicht die Qualität, um unserer Fehler zu nutzen. Ich glaube, die Stuttgarter werden uns nicht den Gefallen tun.“

Zuteilungen bei Standardsituationen

Reis hofft indes vor allem darauf, dass bei Standardsituationen die Zuteilungen stimmen. „Das war gegen Wiesbaden nicht immer der Fall. Auch daran haben wir wieder gearbeitet.“ Am Sonntagmorgen bekam das Team vor dem Training in einer Videoeinheit noch einmal die Fehler aufgezeigt. „Dabei geht es nicht darum“, sagte Reis, „immer nur zu sagen, das und das und das habt ihr, hast du falsch gemacht. Aber wir müssen wiederkehrende Fehler ansprechen, damit wir sie auch mal abstellen können.“

Auch gegen Stuttgart werde er wieder versuchen, die an diesem Tag gegen diesen Gegner bestmöglich Aufstellung zu wählen. Für Janelt könnte/wird voraussichtlich Robert Tesche in die Startformation rücken. Ansonsten wird Reis wohl keine Veränderung vornehmen. Auch wenn er das Training in der Woche vor dem Spiel immer auch unter Blickwinkel betrachtet, welcher Spieler sich vielleicht besonders angeboten hat. „Es kann sich halt keiner mehr auch nur fünf Prozent zurücknehmen“, sagt er. „Ich habe auf jeder Position Alternativen.“ Und bisweilen auch die Möglichkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu trainieren.