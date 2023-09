VfL Bochums Ilja Kaenzig sieht Kerngeschäft der Liga bedroht

Der VfL Bochum feierte am Wochenende sein 175-jähriges Bestehen - und steht vor großen Herausforderungen. Patrick Fabian, Sport-Geschäftsführer des VfL, erklärt vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt im Gespräch mit Moderatorin Annalena Fedtke und Reporter Ralf Ritter, wie sich Bochum etablieren will, welche Transferstrategie der Klub verfolgt und welcher Zugang eine neue Identifikationsfigur werden könnte.

Bochum. Es gibt auch andere Sorgen als Niederlagen oder Abstiege: Ilja Kaenzig vom VfL Bochum nennt eine der größten Gefahren für die Zukunft der Liga.

Fußball – das ist Sieg oder Niederlage, Klassenerhalt oder Abstieg. Auf lange Sicht lauern auf unseren Planeten und damit auch auf den Sport allerdings noch andere Gefahren. So sieht Ilja Kaenzig, Geschäftsführer des Bundesligisten VfL Bochum, „das Kerngeschäft“ des Fußballs durch den Klimawandel bedroht. „Sintflutartige Regenfälle oder Dürreperioden führen dazu, dass Trainings nicht mehr abgehalten werden können oder Spiele verschoben werden müssen“, sagte der 50-Jährige am Mittwoch beim Nachhaltigkeitsforum der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Berlin. Spiele seien mit das höchste Gut, der höchste Wert einer Liga. „Und das ist in Gefahr“, befand Kaenzig weiter.

Im Berliner „Futurium“ referierten Vertreter mehrerer Interessengruppen zum Thema Nachhaltigkeit im Profi-Fußball. „Es hat sich viel getan bei den Klubs und auch in der DFL. Wir müssen Verantwortung übernehmen und unsere Reichweite positiv einsetzen“, forderte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel.

Nicht nur der VfL Bochum warnt

Die DFL hatte im vergangenen Jahr Mindestkriterien verabschiedet. Diese müssen die 36 Vereine aus der Bundesliga und 2. Liga mittlerweile für den Erhalt der Lizenz erfüllen. Unter anderem müssen die Klubs ihren CO₂-Fußabdruck messen und einen Nachhaltigkeitsbeauftragten einstellen.

„Für uns geht es in einem mehrstufigen Prozess nun darum, eine Vergleichbarkeit zwischen den Klubs herzustellen. Irgendwann wird es sicherlich auch um die Frage gehen, ob man ein Ranking erstellt, um zu sehen, wer ist schon wie weit in der Umsetzung“, sagte Merkel.

Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft appellierte die DFL auch an die Vorbildfunktion der Profis. „Spieler und Trainer haben eine ganz andere Wirkung auf junge Menschen als Verbotsschilder, Eltern oder Lehrer. Das ist eine ganz andere Strahlkraft“, sagte Anne-Kathrin Laufmann. Laufmann ist Mitglied der DFL-Nachhaltigkeitskommission und Geschäftsführerin Sport & Nachhaltigkeit beim SV Werder Bremen. „Aber es gibt viele, die manchmal nicht diesen Mut haben, das nach außen zu zeigen. DFL und die Klubs müssen die Spieler mehr an die Hand nehmen“, äußerte die Expertin weiter. (mit dpa)

Mehr News zum VfL Bochum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum