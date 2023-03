VfL Bochum VfL Bochum: Zoller-Appell an die Fans nach Derby-Pleite

Bochum. Der VfL Bochum ist auf den letzten Platz gerutscht. Nach der Derbypleite gegen Schalke richtet Simon Zoller einen Appell an die VfL-Fans.

Die vierte Ligapleite in Serie hat beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum Spuren hinterlassen. War das 0:3 beim FC Bayern München noch einkalkuliert worden, hatten sich die Fans des VfL aus den Spielen gegen Freiburg (0:2), in Bremen (0:3) und vor allem gegen Schalke 04 und Ex-Trainer Thomas Reis (0:2) mehr erwartet. Kein Punkt, kein eigenes Tor, zudem hatten die VfL-Anhänger zuletzt das Gefühl, dass sich nicht jeder bis zum Ende gewehrt hat.

Nach dem S04-Spiel gab es zum ersten Mal lautstarken Frust bei den Fans. Daher betonte der verletzte VfL-Angreifer Simon Zoller nach dem Spiel via Instagram: "Frust, Enttäuschung und Wut sind nach so einer Derbyniederlage vollkommen angebracht und berechtigt. Wir alle sind uns im Klaren, wie sehr diese Niederlage vor allem unsere Fan schmerzt."

Der Appell vor dem Spiel bei Zollers Ex-Klub 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) ist daher eindeutig: "Was aber auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass wir uns als komplette Gemeinschaft voneinander entfernen und das große Ziel aus den Augen verlieren. Nur zusammen werden wir ein positives Resultat am Ende dieser Saison liefern! Hierfür brauchen wir, wie auch in den letzten Jahren, euch Fans, die uns bedingungslos unterstützen und nach vorne peitschen! Lasst uns weiter ZUSAMMEN kämpfen!!!"

Die Reaktionen auf die Zeilen des Routiniers sind allerdings auch klar. Der Tenor: Schon zu Beginn der Saison, als der VfL alles verlor, standen die Fans hinter der Mannschaft. Und das werden sie auch in Zukunft tun, vorausgesetzt der Wille ist spürbar, sich gegen alle Widerstände zu wehren. Und in den letzten Wochen war dieser nicht klar erkennbar. Dies müsse sich ändern - und zwar schnell.

