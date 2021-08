VfL Bochum wohl vor Verpflichtung von Stürmer Sebastian Polter

Bochum. Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum steht offenbar vor einem weiteren Transfer. Angreifer Sebastian Polter soll aus den Niederlanden kommen.

(Samstag, 15:30 Uhr) steht Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum offenbar vor einem weiteren Transfer. Wie mehrere niederländische Medien berichten, soll der VfL kurz vor einer Verpflichtung des deutschen Stürmers Sebastian Polter (30) stehen. Der ehemalige Angreifer von Union Berlin steht seit einem Jahr beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard unter Vertrag. Dieser ist noch bis zum 30. Juni 2022 gültig. Dennoch stehe der 1,92 Meter große Mittelstürmer seit Tagen in Verhandlungen mit dem VfL. Das berichtet etwas das renommierte Onlineportal "VoetbalNieuws.nl". Der Transfer sei bereits in der Endphase, schreibt "De Limburger", die größte lokale Zeitung in Limburg.

Sebastian Polter: Topverdiener bei Fortuna Sittard

Der gebürtige Wilhemshavener spielte eine gute erste Saison in den Niederlanden. In 34 Pflichtspielen gelangen ihm zehn Tore und sechs Vorlagen. Sittard erreichte in der Eredivisie einen respektablen elften Platz. Der Verein wolle jedoch das hohe Gehalt des deutschen Stürmers einsparen. Laut Medienberichten verdiene Polter 500.000 Euro pro Jahr und sei damit der bestbezahlte Spieler. Dies könnte dem VfL Bochum die Verhandlungen erleichtern.Bisher hat der VfL Bochum aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie darauf verzichtet, Ablösesummen für neue Spieler zu bezahlen.

Ein torgefährlicher Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung würde durchaus noch in den Kader des Westklubs passen. Simon Zoller und Silvere Ganvoula sind die einzigen zentralen Angreifer, die mit regelmäßiger Spielzeit rechnen können. Zoller ist vorne gesetzt, Ganvoula konnte Trainer Thomas Reis zuletzt nicht oft genug überzeugen. Soma Novothny ist keine ernsthafte Alternative. Polter könnte dem VfL mit seiner Qualität hingegen weiterhelfen. In seiner Karriere absolvierte er 64 Bundesligaspiele (neun Tore), zudem lief er 88 Mal in der 2. Bundesliga auf. Dabei gelangen ihm 46 Tore.

Sebastian Polter wurde bei Union Berlin suspendiert

Für Aufregung sorgte Polter am Ende der vorletzten Saison, als er im Mai 2020 bei Union Berlin "wegen unsolidarischen Verhaltens" suspendiert wurde. Der Verein war dem früheren Publikumsliebling vor, beim Corona-bedingten Gehaltsverzicht nicht mitgezogen zu haben. Es kam zu einer medialen Schlammschlacht zwischen Verein und Spieler. Polter erwirkte eine Gegendarstellung und wehrte sich gegen die Vorwürfe.

Polter wäre der achte Neuzugang des VfL Bochum. Zuvor wurden bereits Patrick Osterhage, Christopher Antwi-Adjei, Michael Esser, Konstantinos Stafylidis, Elvis Rexhbecaj, Eduard Löwen und Takuma Asano verpflichtet.

