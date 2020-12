VfL Bochum: Wer Kapitän Losilla gegen Hannover ersetzt

Bochum Der 34-Jährige kassierte bei der 3:0-Gala gegen Paderborn seine fünfte Gelbe Karte. Die Mannschaft will der Routinier trotzdem unterstützen.

Dass Anthony Losilla ein Spiel des VfL Bochum verpasst, kommt selten vor. Am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) tritt der fast unmögliche Fall dann doch ein: Gegen Hannover 96 fehlt der Kapitän des Zweitligisten wegen einer Gelb-Sperre. In sechseinhalb Jahren beim VfL ist es erst das 14. Liga-Spiel, bei dem der Franzose nicht mitwirkt. Neunmal war er in der Vergangenheit gesperrt, dreimal verletzt. Und nur einmal Bankdrücker.

"Ich bin enttäuscht, dass ich nicht dabei sein kann. Wir sind in einem guten Rhythmus, da will man immer dabei sein", sagte Losilla im Interview mit dem Reviersport. Die Gelbe Karte gegen Paderborn hatte ihm Schiedsrichter Tobias Stieler bereits in der 30. Minute gezeigt. Losilla foulte in der eigenen Hälfte Svante Ingelsson. Er und der VfL protestierten, auch weil Stieler wegen eines ähnlichen Foulspiels Minuten zuvor keine Karte gezückt hatte.

VfL Bochum: Losilla verspricht Unterstützung am TV

Losilla weiß sein Fehlen einzuordnen: "Ich bin ein Spieler, der häufig in die Zweikämpfe geht, da kassiert man auch viele Gelbe Karten", sagt Losilla. "Aber die Jungs werden auch ohne mich punkten, denn wir haben mehr als elf gute Spieler." Er will seinen Beitrag trotzdem leisten - aus der Ferne: "Ich werde die Partie im TV verfolgen bei mir zuhause und von da unterstützen. Ich hoffe, meine positive Energie hilft den Jungs auf dem Platz."

Auf dem Rasen muss Trainer Thomas Reis jetzt das Losilla-Rätsel lösen. Doch schon nach dem Sieg gegen Paderborn blieb der 47-Jährige ruhig: "Jetzt müssen andere Jungs in die Bresche springen." Am Montag nannte er bei der Pressekonferenz Namen. Als Kandidaten für die Position neben Robert Tesche gelten die Sommer-Neuzugänge Raman Chibsah und Erhan Masovic sowie Routinier Thomas Eisfeld.

VfL-Trainer Reis hat Holtkamp auf dem Zettel

Aber auch einen Youngster hat Reis auf dem Zettel: "Ein Platz im Kader wird frei. Wahrscheinlich wird Lars Holtkamp diesen Platz von Toto bekommen." Das sei positionsgerecht. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler durchlief die Nachwuchsschmiede des VfL. Seit dieser Saison gehört er zum Profikader und kam bislang einmal zum Einsatz. Im DFB-Pokal Mitte September gegen den FC Engers 07 (3:0) wurde Holtkamp in der 10. Minute für Vasilios Lampropoulos eingewechselt.

Der VfL Bochum tritt nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen mit reichlich Selbstbewusstsein in Niedersachsen an. Phasenweise spielte der VfL gegen Paderborn wie ein Aufsteiger. Davon möchte Losilla aber nichts wissen: "Ich weiß nicht, ob wir uns als Aufstiegskandidat sehen können, wir reden nicht darüber und schauen weiter von Spiel zu Spiel." Aktuell liegt der VfL auf Rang drei hinter Greuther Fürth und Holstein Kiel. Gegner Hannover ist gewarnt: „Wir treffen auf eine sehr erfahrene Zweitligamannschaft, teils auch sehr bundesligaerfahren“, sagt 96-Trainer Kenan Kocak. „Diese Jungs wissen, worauf es ankommt im Fußball und vor allem auch in der 2. Bundesliga.“