VfL Bochum: Wann kann Kwarteng wieder seinen Salto zeigen?

Immer noch nicht fit: Bochums Top-Einkauf Moritz Broni-Kwarteng, hier im Trainingslager in Gais in Südtirol.

Bochum. Moritz Broni-Kwarteng muss weiter auf sein Bundesliga-Debüt warten. Der Profi des VfL Bochum steht erneut nicht im Spieltagskader.

Als er noch Spieler des 1. FC Magdeburg war, bejubelte Moritz-Broni Kwarteng seine Tore auch mal mit einem Salto rückwärts. Zehn Treffer erzielte der gebürtige Stuttgarter in der vergangenen Zweitliga-Saison. Auch Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart sollen an einer Verpflichtung des Offensivspielers interessiert gewesen sein, doch das Rennen macht letztlich der VfL Bochum: Für mehr als eine Million Euro Ablöse wechselte der 25-Jährige zum Revierklub, der ihn mit einem bis 2027 gültigen Vertrag ausstattete. Kwarteng ist der Bochumer Top-Einkauf des Sommers, muss aber weiter sein Bundesliga-Debüt warten.

Auch im Spiel beim FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird er nicht im Kader stehen. Nach seiner längeren Pause wegen Problemen im Leisten- und Adduktoren-Bereich ist Kwarteng noch nicht wieder ganz fit. Hat er gar einen Rückschlag erlitten? „Er ist diese Woche nochmal ein bisschen raus. Die betroffene Stelle hat etwas reagiert, es ist nichts Besorgniserregendes, aber es reicht nicht für den Kader“, erklärte VfL-Trainer Thomas Letsch am Donnerstag. Die Bochumer wollen offenbar vorsichtig bleiben.

Erster Einsatz für VfL Bochum im Testspiel

Bei den Magdeburgern war Kwarteng phasenweise noch trotz Beschwerden zum Einsatz gekommen. Nach seinem Wechsel zum VfL nahm der Ex-Hamburger dann wochenlang nicht am Training teil, zum Saisonstart stand er nicht zur Verfügung. Erst am 7. September im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden (1:1) gab er sein Debüt im VfL-Trikot. Eine halbe Stunde lang spielte er mit, neun Tage später bei der Liga-Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:1) zählte er aber wieder nicht zum Aufgebot.

Die kommende Woche wird zeigen, ob Kwarteng für das nächste Bochumer Heimspiel nominiert werden könnte. Am 30. September (15.30 Uhr/Sky) tritt Gladbach im Ruhrstadion an, also einer der Klubs, die sich auch um Kwarteng bemüht haben sollen. Aktuell ist offen, wann er wieder mit seinen Offensivaktionen und Toren die Blicke auf sich ziehen könnte.

Mehr Hintergründe zum VfL Bochum:

Gedankenspiele um Startelf vor Duell mit Bayern

Das fordert Letsch für das Spiel beim FC Bayern

Was für Paciencia spricht – und was für Hofmann

Wie Letsch das maximale Pressing möglich macht

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum