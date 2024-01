Bochum Nach einer bisher katastrophalen Bundesliga-Saison ist die U19 des VfL Bochum gut ins Jahr gestartet. Trainer Butscher lobt zwei Spieler.

Es ist viel geredet worden bei der U19 des VfL Bochum nach dem 1:5 gegen Aachen zum Abschluss des Bundesliga-Jahres. Trainer Heiko Butscher stellte die Charakterfrage - und erhielt eine erste Antwort im Januar.

„Die Jungs ziehen sehr gut mit“, sagte er nach einer Trainingswoche und zeigte sich „lieber noch vorsichtig optimistisch“, dass sich die guten Trainingsleistungen auch künftig im Spiel zeigen. Beim ersten Test des neuen Jahres ist das den A-Junioren gelungen. Bei den Männern des Oberligisten Westfalia Rhynern setzten sich die Bochumer mit 4:0 durch.

Butscher nach 4:0-Sieg: Sonderlob für Tolba und Schlotter

Adam Tolba (20.), Mohammad Mahmoud (46./70.) und Cajetan Lenz (65.) erzielten die Treffer für die VfL-Talente. „Das war ein sehr gutes Spiel, ein klares Statement der Jungs“, meinte Butscher. „Das zeigt, was möglich ist, wenn man sich an seine Aufgaben hält und seinen Job erledigt. Dieses Erfolgserlebnis sollte auch Selbstvertrauen geben.“

Die Kritik scheint bei den Spielern des Drittletzten der Bundesliga angekommen zu sein. Etwa bei Adam Tolba. Der Flügelstürmer zählt zu den talentiertesten Bochumern, rief sein Potenzial in der Hinrunde aber viel zu selten ab. „Er hat sehr gute Ansätze gezeigt, es geht in die richtige Richtung“, sagte Butscher. Auch Joel Schlotter, ebenfalls Flügelstürmer und bisher keine Stammkraft, drängt sich zunehmend auf, „Joel hat eine sehr gute Leistung gezeigt“, so der Trainer.

U19 empfängt Ennepetal - U17 spielt nach 1:1 gegen Wuppertaler SV

Das nächste Testspiel steigt am Freitag erneut gegen ein Männerteam, zu Gast am NLZ (Hiltroper Straße) ist Oberligist TuS Ennepetal. In der Liga geht es am Sonntag, 4. Februar, mit dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen weiter.

Die U17 will bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) gegen den Wuppertaler SV wieder testen. Zum Auftakt sah Trainer David Siebers beim 1:1 gegen Gievenbecks U19 einen „ordentlichen Auftakt mit Luft nach oben“. Neuzugang Leon Svitek gab sein Debüt, Tom Meyer glich kurz vor Schluss zum Endstand aus.

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum