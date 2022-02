VfL Bochum: Traumtore von Gamboa und Holtmann - Der Bayern-Wahnsinn im Video

Bochum. Der VfL Bochum hat einen historischen 4:2-Sieg gegen den FC Bayern gefeiert. Das Spiel lieferte großes Spektakel - hier sind die Highlights.

Der VfL Bochum hat ein neues Jahrhundertspiel: Am Samstag hat der Revierklub Bayern München in einer historischen ersten Halbzeit vorgeführt und am Ende hochverdient 4:2 (4:1) gewonnen.

VfL Bochum überrennt den FC Bayern

Besonders die unglaublichen ersten 45 Minuten - vier Tore in der ersten Hälfte kassierte der FC Bayern zuletzt 1975 - sorgten für Ekstase im Pott. „Die erste Halbzeit war vom anderen Stern,“ schwärmte der überragende Gerrit Holtmann, der mit seinem Tempo die Bayern ein ums andere Mal schlecht aussehen ließ und mit einem Traumtor in den Winkel (44.) zum 4:1 die denkwürdige erste Hälfte krönte.

Auch Außenverteidiger Gamboa gelang alles. In der 40. Minute tunnelte er erst frech Kingsley Coman, dann versenkte er den Ball satt im linken Torwinkel. „Es war mein erstes Bundesligator, und das direkt gegen Bayern. Das ist ein Traum. Meine Frau und ich erwarten ein Baby, es ist alles super“, meinte der 32-Jährige.

VfL Bochum gegen Bayern München

Die Highlights zum neuen "Jahrhundertspiel" gibt es hier im Video.

VfL Bochum - FC Bayern: Die Highlights im Video

