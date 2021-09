VfL Bochum: Trainer Thomas Reis zieht erste Bilanz

Bochum Der Bundesliga-Aufsteiger hat nach drei Spielen einen Sieg auf dem Konto. VfL-Trainer Thomas Reis sagt, was ihm nicht gefallen hat.

Im Trainingsspiel am Mittwoch ging es beim VfL Bochum durchaus zur Sache. Trainer Thomas Reis nutzt die Länderspielpause, um die Intensität zu erhöhen und Spieler, die lange verletzt waren, an den Spieltagskader heranzuführen. Neuzugang Eduard Löwen etwa, der beim 1:2 gegen den 1. FC Köln sein Debüt gab. Oder den lange verletzten Offensivspieler Danny Blum. Der 30-Jährige ärgerte sich in einer Getränkepause über zu viele Ballverluste seines Teams, gestikulierte und sprach in Richtung seiner Kollegen. Mit seiner Kritik traf Blum auch einen generellen Punkt in der ersten Bilanz von Trainer Reis.