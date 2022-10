VfL Bochum: Thomas Letsch erlebt nach Leipzig-Debakel eine kurze Nacht

Leipzig. Der VfL Bochum geht bei der Premiere von Trainer Thomas Letsch unter. Nach der 0:4-Klatsche bei RB Leipzig wartet viel Arbeit auf den neuen Mann.

Beim VfL Bochum gab es am Tag nach dem 0:4 (0:2) bei RB Leipzig offenbar etwas mehr zu besprechen. Angesetzt war die öffentliche Trainingseinheit für die Spieler, die gar nicht oder nicht komplett durchgespielt hatten, für 10 Uhr. Um 11.11 Uhr gingen die ersten an zehn wartenden Fans vorbei auf den Trainingsplatz. Thomas Letsch, für den das Spiel in Leipzig das erste als Cheftrainer des VfL Bochum war, kam später hinzu. Er hatte eine kurze Nacht hinter sich.