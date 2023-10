VfL Bochum VfL Bochum testet in Länderspielpause gegen Hannover 96

Bochum. Der VfL Bochum wird in der Länderspielpause ein Testspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96 bestreiten. Die Partie findet in Bochum statt.

Der VfL Bochum wird in der kommenden Woche ein Testspiel auf dem heimischen Leichtathletik-Platz neben dem vonovia-Ruhrstadion bestreiten. Am Donnerstag gastiert der Zweitligist Hannover 96 um 13.30 Uhr an der Castroper Straße.

Für Trainer Thomas Letsch ist es eine Chance, die Spieler genau unter die Lupe zu nehmen, die in den bisherigen Bundesliga-Partien noch nicht so regelmäßig zum Einsatz gekommen sind. Zudem kann der Coach auch taktische Feinheiten einstudieren. Nach Möglichkeit will der VfL Bochum auch Selbstvertrauen tanken für die Spiele nach der Länderspielpause.

Bislang nur drei Punkte für den VfL Bochum

Bislang lief die Saison für den VfL Bochum noch nicht richtig rund. Nur drei Punkte stehen nach sechs Spieltagen auf dem Konto, vor allem die derbe 0:7-Klatsche gegen den FC Bayern und die Heim-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) schlagen aufgrund der Art und Weise aufs Gemüt. Und die Aussicht auf das schwere Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag macht es auch nicht viel besser.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum