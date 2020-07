VfL Bochum testet gegen Dortmund und den 1. FC Köln

Bochum. Die offizielle Bestätigung durch den VfL Bochum fehlt noch. Aber andere Vereine haben vermeldet, dass sie gegen den VfL testen: Dortmund und Köln.

Das komplette Programm der Vorbereitung des VfL Bochum wollen die Verantwortlichen des VfL zeitnah veröffentlichen. Nun sind andere Vereine schneller gewesen. So scheint klar zu sein, dass der VfL Bochum in jedem Fall gegen zwei Bundesligisten testet. Das zumindest berichten verschiedene Medien.

Am 18. August soll es für den VfL Bochum in Köln gegen den 1. FC Köln gehen, am 28. August in Dortmund gegen Borussia Dortmund. Auch Drittligaufsteiger VfB Lübeck meldet, dass er gegen den VfL spielen wird

Trainingsauftakt 3. August

Am 3. August wollen die Bochumer das Training wieder aufnehmen, dafür müssen die Spieler zwei Coronatests machen. Saisonbeginn soll am 18. September sein, eine Woche zuvor soll die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ausgetragen werden.

Da bleibt neben den Spielen gegen Köln und Dortmund noch reichlich Platz für weitere Tests für das Team des VfL Bochum.