VfL Bochum sucht den Schindzielorz-Nachfolger: "Gucken intern und extern"

Gais. Vorstands-Chef Hans-Peter Villis spricht im WAZ-Live-Talk über die Zukunft des VfL Bochum. Er spricht auch über die finanziellen Pläne des Klubs.

Der Weg in den Ortskern der beschaulichen Südtiroler Gemeinde Gais führt über eine Brücke. Unter ihr glitzert das kristallklare Wasser des Flüsschens Ahr in der Sommer-Sonne. Wer am Dienstagvormittag hinter der Brücke links abbog, konnte dort die Bundesliga-Profis des VfL Bochum in der ersten Einheit des Tages schwitzen sehen.