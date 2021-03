VfL Bochum: So erklärt Trainer Thomas Reis seinen Super-Plan

Fürth. Die Partie des VfL Bochum in Fürth war auch ein Spiel der Taktik. Thomas Reis erläuterte ausführlich seinen Plan. Stimmen zum Spiel.

Manuel Riemann hat vor laufender Sky-Kamera deutlich gemacht, dass man als Tabellenführer zehn Spiele vor Schluss nicht Vierter werden will. „Natürlich will ich aufsteigen“, sagte der Torwart, der bis auf das Gegentor und eine Rettungstat in der Schluss-Sekunde gar nicht viel parieren musste. Beim 1:1 sah er nicht gut aus, das räumte auch Riemann ein. „Ehrlich gesagt, ich dachte der Ball geht am Tor vorbei“, sagte er. Der 17-Meter-Schuss von Anton Stach in sein Torwarteck habe allerdings viel Effet gehabt, „ich mache einen Schritt nach links, und dann komme ich nicht mehr weg. Das sieht natürlich schlecht aus. Am Ende bin ich froh, dass die Jungs zwei Tore gemacht haben.“