VfL Bochum: So bereitet Reis sein Team auf Mainz 05 vor

Bochum Der VfL Bochum tritt am Mittwoch zum Pokalduell beim FSV Mainz 05 an. Trainer Thomas Reis reist mit seinem Team bereits am Dienstag an.

So ist das wohl, wenn man viele Bundesligaspiele gemacht hat. Thomas Reis und Sebastian Schindzielorz können sich nicht mehr daran erinnern, wie sie vor mehr als 20 Jahren zusammen als Spieler des VfL Bochum beim FSV Mainz 05 mit 1:0 gewonnen haben. Am Mittwoch (20.45 Uhr, Sky) wollen das der Trainer und der Sportvorstand des VfL Bochum wieder gemeinsam schaffen, diesmal vom Rand des Spielfelds aus. Der aktuelle Vierte der 2. Bundesliga spielt in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals beim Vorletzten der 1. Bundesliga.

Delron Buckley erzielte Anfang Dezember 1999 das Tor zum 1:0-Sieg des VfL Bochum in Mainz. Beide Vereine waren zu dem Zeitpunkt im oberen Drittel der Tabelle. Am Ende der Saison schafften die Bochumer den sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga.

Bochums Soares ist einsatzbereit

Der Aufstieg scheint in dieser Spielzeit für die Bochumer auch wieder möglich. Aktuell liegen in der Tabelle nur Kiel, Hamburg und Fürth vor den Bochumern. Unter Thomas Reis steht das Team defensiv zumeist stabil und gefällt mit schnellem Offensivfußball. Nach inzwischen 13 Spieltagen scheint Reis seine Stammformation gefunden zu haben. Mit der wird er voraussichtlich auch in Mainz beginnen. Zumindest wären alle Akteure fit.

„Alle Spieler, die zuletzt gespielt haben, haben trainiert“, sagte Reis am Dienstag wenige Stunden vor der Abfahrt in Richtung Mainz. Auch Danilo Soares war dabei. Der Linksverteidiger hatte im Spiel gegen den FC Heidenheim einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, er drohte auszufallen, ist aber einsatzbereit. Im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Heidenheim wird es daher wohl nur eine Umstellung geben. Für den jungen Erhan Masovic kehrt der routinierte Robert Tesche an die Seite von Anthony Losilla ins defensive Mittelfeld zurück.

VfL-Offensivspieler arbeiten defensiv mit

Sie sollen wie gewohnt dem offensiven Quartett mit Spielmacher Robert Zulj, den schnellen Außen Danny Blum und Gerrit Holtmann, der schon für Mainz spielte, sowie Mittelstürmer Simon Zoller, den Rücken frei halten. Wobei die Bochumer auch deshalb so gute Ergebnisse liefern, weil die Offensivspieler defensiv intensiv mitarbeiten. Alle verteidigen, alle greifen an. Bei Bochum klappt das derzeit sehr oft sehr gut.

Die Bochumer haben sich dafür entschieden, die Nacht vor Ort zu verbringen. „Es wird zwar ein langer Tag in Mainz“, sagte Reis, „wir spielen ja erst um 20.45 Uhr. Aber am gleichen Tag anzureisen, an dem man spielt, ist auch nicht besser. So können wir noch leicht trainieren und uns in Ruhe ein Video mit den Stärken und Schwächen der Mainzer ansehen. Wir dürfen Mainz halt nicht ins Spiel kommen lassen. Wenn sie im Mittelfeld zu viel Platz und Zeit haben, wird es schwierig für uns.“

Heimnspiel gegen Darmstadt am 2. Januar

Reis hat in keiner Sekunde darüber nachgedacht, möglicherweise wichtige Spieler zu schonen. Bereits am 2. Januar steht für die Bochumer in der 2. Bundesliga das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 an. „Wir haben nichts zu verschenken“, sagte Reis. „Wir wollen vor allem unseren positiven Rhythmus fortsetzen.“ Das Elfmeterschießen will er dabei nicht unbedingt als Mittel zum Sieg benötigen. „Extra trainiert haben wir das nicht. Wir wollen es erst gar nicht so weit kommen lassen. Aber wenn es dazu käme, werden wir schon fünf Schützen finden.“​