VfL Bochum: Simon Zoller geht zu Fortuna Düsseldorf - was das für weitere Transfers bedeutet

Simon Zoller verlässt den VfL Bochum. Der Stürmer schließt sich Fortuna Düsseldorf an.

Bochum. Der VfL Bochum und Publikumsliebling Simon Zoller gehen getrennte Wege. Fortuna Düsseldorf schnappt sich den Stürmer. Die Details zum Deal.

Nun ist der Deal perfekt: Simon Zoller verlässt nach gut viereinhalb Jahren den VfL Bochum. Der Stürmer wechselt zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Am Mittwoch absolvierte er nach Informationen dieser Redaktion in der Landeshauptstadt den Medizincheck, am Donnerstagvormittag verabschiedete er sich von seinen bisherigen Teamkollegen beim VfL. Mit einer offiziellen Bestätigung ist zeitnah zu rechnen.