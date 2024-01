VfL Bochum siegt im Geheimtest gegen Köln und bangt um Tolba

Bochum In einem Geheimtest schlug der VfL Bochum den 1. FC Köln. Bei den Bochumern musste Mohammed Tolba jedoch verletzt vom Feld.

Schlechte Laune gegen gute Laune. Unter dieses Motto könnte das Testspiel am Sonntag zwischen den beiden Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln und VfL Bochum gestellt werden.

90 geheime Minuten im Franz-Kremer-Stadion - um der jeweils zweiten Reihe Spielpraxis zu verschaffen. Am Ende gewann der VfL Bochum, der am Samstag für einen Überraschungssieg gegen VfB Stuttgart gesorgt hatte, mit 2:0 (1:0). Doch es war eventuell ein schmerzhaft erkaufter Sieg.

Bochum-Trainer Letsch reagiert entsetzt

Denn in der ersten Halbzeit verletzte sich Mohammed Tolba, der nach einem Kreuzbandriss wieder angreifen wollte. Nach einem Foulspiel von Florian Dietz musste Tolba, von zwei Betreuern gestützt, das Feld verlassen. VfL-Coach Thomas Letsch sagte entsetzt: „Nein, nein, nicht wieder das Knie.“ Noch gibt es keine Diagnose.

Mehr Feldanteile hatte über lange Zeit der 1. FC Köln. Was er sich davon kaufen kann, musste er schon am Samstag beim 0:4 gegen den BVB erfahren. Und ähnlich war es auch gegen den VfL.

Hofmann und Daschner schießen VfL Bochum zum Sieg

Chancen sprangen dabei nur wenige heraus, die, die der FC hatte, wurden vergeben. Und wie man es besser macht, das zeigte der VfL nach 38 Minuten. Kölns Torwart Philipp Pentke kam zu spät aus dem Tor, Philipp Hofmann kam zuerst an den Ball und traf zum 1:0, nachdem er in der 21. Minute noch eine Gelegenheit vergab.

Beim Tor war es wie in der Bundesliga: Köln macht die Fehler, der Gegner nutzt sie aus. Vorne bricht sich der FC den Finger in der Nase. Beispiele? In Minute 79 muss erst Jaka Cuber-Potocnik den Ausgleich erzielen, der Nachschuss von Noah Katterbach wurde auf der Linie geklärt. Kurz danach gab es die Entscheidung: Lukas Daschner verwandelte einen Freistoß zum 2:0.

VfL Bochum im Derby gegen den BVB gefordert

Für den VfL geht es in der Bundesliga in einer Woche mit dem heißen Derby bei Borussia Dortmund weiter (Sonntag, 28. Januar, 17:30 Uhr). Der FC muss zum VfL Wolfsburg (Samstag, 27. Januar, 15:30 Uhr).

So spielten der 1. FC Köln und der VfL Bochum

Köln: Pentke – Schmitz, Kilian, Heintz, Pacarada (46. Katterbach) – Christensen (64. Kujovic), Wäschenbach – Alidou (46. Bakatukanda), Diehl (46. Downs) – Adamyan (64. Potocnik), Dietz (46. Tigges)

VfL: Thiede – Passlack, Tolba (37. Gamboa), Römling, Soares - Wittek, Pannewig - Kwarteng, Daschner, Broschinski - Hofmann

Tore: 0:1 Hofmann (38.), 0:2 Daschner (84.)

