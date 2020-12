VfL Bochum schafft aktuell Punkteschnitt eines Aufsteigers

Bochum Im Kalenderjahr 2020 war kein Zweitligist besser als der VfL Bochum. Das Team von Trainer Reis lässt die Fans vom Aufstieg träumen.

Der VfL Bochum blickt auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurück. Von Tabellenplatz vier und mit Kontakt zu den Aufstiegsplätzen geht das Team von Trainer Thomas Reis in das neue Jahr. Vor einem Jahr lagen die Bochumer auf Platz 15 und hatten Kontakt zu den Abstiegsrängen. Reis hat es geschafft, das Team zu stabilisieren. Nach dem Corona-Re-Start war kein Team besser, über das Jahr gesehen auch nicht. Hier sind ein paar Zahlen dazu.

In der 2. Bundesliga absolvierten die Bochumer im Kalenderjahr 2020 29 Spiele. Sie holten dabei 49 Punkte, hatten ein Torverhältnis von 45:31 Tore.

Punktwerte eines Aufsteigers

Im Ruhrstadion holten sie 25 Punkte bei einem Torverhältnis von 29:15 Tore.

Auswärts brachten sie es auf 24 Punkte bei 16:16 Toren.

Bei den 14 Heimspielen gab es: sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Das macht einen Punkteschnitt: von 1,7.

15 Spiele bestritten die Bochumer in den vergangenen zwölf Monaten auswärts. Dabei gab es sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Das ergibt einen Punkteschnitt von 1,6.

Das sind Werte, die in den vergangenen Jahren die Aufsteiger hatten. Schaffen es die Bochumer ihren aktuellen Punkteschnitt zu halten, kämen sie nach 34 Spieltagen auf 60 Punkte. Die haben schon mehrfach ausgereicht, um aufzusteigen. Dafür müssten die Bochumer aber eben mindestens genauso gut weiterspielen und punkten wie bisher.

Zoller als bester Torschütze und Vorbereiter

In den bisherigen 13 Spielen sammelten sie 23 Punkte bei einem Torverhältnis von 24:14 Toren. Von den bislang sieben Heimspielen gewannen sie vier, verloren eins, spielten zudem zweimal Unentschieden: Das macht 14 Punkte und 15:4 Tore.

Auswärts kamen sie bei bislang sechs Spielen auf drei Siege und drei Niederlagen und somit auf neun Punkte und 9:10 Tore.

In der 16 Spielen der Saison 2019/20 holten die Bochumer 26 Punkte bei 21:17 Toren. Elf Punkte holten sie daheim bei 14:11 Toren, 15 Punkte auswärts bei 7:6 Toren.

Über das gesamte Jahr gesehen ist Simon Zoller der beste Torschütze und auch Vorbereiter. Zwei Tore erzielte er in den 16 Spielen im Kalenderjahr 2020 in der Vorsaison, aktuell hat er sieben Tore erzielt. Dazu hat er in dieser Saison bereits sechs Tore vorbereitet. Ähnlich gute Werte liefern nur Robert Zulj und Danny Blum.

Zulj hat in dieser Saison bereits sieben Tore erzielt, zwei vorbereitet. Dazu kommt ein Tor in der Vorsaison in diesem Kalenderjahr und dazu kommen drei Torvorbereitungen.

Blum erzielte in Summe sechs Tore, bereitete fünf Tore vor.