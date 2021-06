VfL Bochum: Rückkehr von Torhüter Michael Esser ist perfekt

Bochum. Torhüter Michael Esser (33) kehrt nach sechs Jahren zum VfL Bochum zurück. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger am Montag bekannt.

Manuel Riemann bekommt beim VfL Bochum Konkurrenz: Der Aufsteiger hat Michael Esser ablösefrei vom Zweitligisten Hannover 96 verpflichtet. Esser, der einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2023 erhielt, schließt die Lücke, die sich beim VfL nach dem Abgang von Ersatztorwart Patrick Drewes zum SV Sandhausen aufgetan hatte.

Michael #Esser ist zurück anne Castroper! Der Keeper kommt von @Hannover96 und unterschreibt bis 2023. Wir freuen uns auf dich, Bruno!



https://t.co/ys5NiWHdDD#WelcomeBackBruno pic.twitter.com/7VKsoDJ4L6 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 21, 2021

Die Verpflichtung ergibt Sinn. Bochums Mittel auf dem Transfermarkt sind durch die Corona-Pandemie begrenzt. Der 33-jährige Torwart kommt ablösefrei zur Castroper Straße.

„Mit Michael Esser komplettieren wir unser Torwartteam“, sagte Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz: „Bruno verfügt über Erfahrung in der Bundesliga, weiß um die Ansprüche beim VfL und wird eine Bereicherung fürs Team sein.“

Michael Esser: "Hätte Hannover nicht für jeden Verein verlassen"

Esser freut sich auf die Rückkehr an alte Wirkungsstätte: „Ich hätte nicht für jeden Verein Hannover 96 verlassen. Aber wenn der VfL anklopft und ein Angebot unterbreitet, schaue ich mir das sehr gerne an. Ich freue mich, dass der VfL den Aufstieg geschafft hat und möchte nun meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der Bundesliga bestehen können.“

Michael Esser: 29 Einsätze in der vergangenen Saison

Der bundesliga-erfahrene Michael Esser kommt in der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf 29 Einsätze. In Bochum ist er außerdem bestens bekannt: Der gebürtige Castrop-Rauxeler spielte von 2010 bis 2015 beim Revierklub. 2012 gab er sein Profi-Debüt, kam danach insgesamt in 24 Zweitliga-Spielen zum Einsatz. 2015 verließ er den VfL und wechselte zu Sturm Graz. Sein Nachfolger hieß Manuel Riemann.

Der Riemann-Ersatz in der Aufstiegssaison hieß Patrick Drewes. Als der Stammtorwart mit einer Handverletzung in der spannenden Schlussphase ausfiel, bekam Drewes noch einmal eine Chance, sich auszuzeichnen. Der Vertrag des 28-Jährigen lief zum Saisonende aus. Drewes überzeugte, doch am Ende trennten sich die Wege: Drewes spielt fortan beim Zweitligisten SV Sandhausen.

Neben Riemann hat der VfL noch zwei talentierte Torhüter: Paul Grave (20) und Tjark Ernst (18), t. Die Einsatzchancen dieser beiden dürften nun aber sinken. (lo)

