VfL Bochum - RB Leipzig: Bundesliga heute im Live-Ticker

Bochum. Nach dem Sieg beim 1. FC Köln will der VfL Bochum heute gegen RB Leipzig überraschen. Hier geht es zum Live-Ticker.

Der VfL Bochum sieht sich im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trotz der jüngsten 0:7-Pleite von Gegner RB Leipzig klar in der Außenseiterrolle. „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die zwar eine deutliche Niederlage hinnehmen musste“, sagte VfL-Coach Thomas Letsch, „aber das war Champions League, gegen ein absolutes Top-Team. Leipzig will sich wieder für diesen Wettbewerb qualifizieren.“

Am Dienstag hatten die Sachsen in der Königsklasse beim englischen Meister Manchester City mit 0:7 den Kürzeren gezogen, wobei dem Ex-Dortmunder Erling Haaland fünf Treffer gelungen waren. Das 2:0 der Bochumer beim 1. FC Köln am Freitag vergangener Woche habe zwar Auftrieb gegeben. „Aber es ist jetzt auch nicht alles rosarot“, meinte Letsch, „es kann so schnell gehen. Das wird ein Kampf bis zum Schluss. Wir müssen scharf bleiben, egal ob wir am Samstag erfolgreich sind oder nicht. Es sind noch zehn Spiele.“

In Leipzig hatte der VfL mit 0:4 im Oktober verloren. Letsch: „Das Hinspiel war katastrophal, eine deutliche Sache. Wir wissen, was wir besser machen müssen und wollen am Samstag zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben.“

Gegen den 1. FC Köln gelang dem VfL Bochum ein wichtiger Sieg. Die gute Laune übertrug sich auf die Stimmung in dieser Woche beim Training. Foto: Ralf Ibing / firo Sportphoto

