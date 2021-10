VfL Bochum: Polter hatte "noch nie so einen Zitterfuß"

Bochum. Der VfL Bochum besiegte Eintracht Frankfurt mit 2:0 - in der letzten Minute sorgte Stürmer Sebastian Polter für die Entscheidung.

Als Torschütze Sebastian Polter auf den Knien in die Fankurve rutschte, durfte die Party an der Castroper Straße endlich beginnen. Kurz danach war Schluss, der 2:0 (1:0)-Sieg des VfL Bochum im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt in den Rasen gemeißelt, und die Fans durften mit wuchtiger Masse wieder das tun, worauf sie in der Aufstiegssaison verzichten mussten: Die Mannschaft feiern. Verteidiger Cristian Gamboa bekam ein Extra-Geburtstagsständchen, Manuel Riemann, der Elfmeter-Killer, nochmal eine Spezial-Einlage. „Wenn man die Atmosphäre sieht, bekommt man Gänsehaut“, sagte Danny Blum, der bei seinem Startelf-Comeback das 1:0 machte, bei DAZN. „Wir haben die Fans vermisst.“