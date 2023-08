VfL Bochum: Neuer Innenverteidiger soll aus Salzburg kommen

Essen. Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar fündig geworden. Bernardo von RB Salzburg ist ins Blickfeld gerückt.

In Vasilios Lampropoulos (OFI Kreta), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg) und Dominique Heintz (war ausgeliehen von Union Berlin) hat der VfL Bochum bereits drei Innenverteidiger im Sommer verloren.

Tim Oermann (nach Leihe zum Wolfsberger SC) und Noah Loosli (Grasshopper Club Zürich) kamen neu hinzu. Klar: Die Bochumer suchen einen weiteren Abwehrmann für die Zentrale.

Wie das Portal "vfl-magazin" berichtet, hat der Bundesligist diesen gesuchten Innenverteidiger auch gefunden. Schon im Sommer-Trainingslager des VfL hieß es, dass die Bochumer an einem Salzburger Spieler dran sein sollen. Jetzt ist klar: Es soll sich um Bernardo handeln.

In Deutschland spielte Bernardo für RB Leipzig

Der 28-jährige Brasilianer startete sein Europa-Abenteuer im Winter 2016 bei RB Salzburg. Für den österreichischen Topklub absolvierte der 1,86 Meter große Bernardo 93 Begegnungen, in denen er fünf Treffer erzielte und drei weitere Tore vorbereitete.

Bernardo wird den Kennern der Fußball-Bundesliga kein unbekannter Name sein. Denn der Südamerikaner kommt immerhin auf 40 Einsätze für RB Leipzig. Diese stammen aus den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18. Im Sommer 2018 wechselte er dann zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League und unterschrieb einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022. In zweieinhalb Jahren in Brighton kam er zu 39 Einsätzen in der Premier League.

Interessant: 2021 ging er nach Salzburg zurück. Bei RB steht er noch bis zum Sommer 2024 unter Vertrag. Der VfL wird sich Bernardo also etwas kosten lassen. Es dürfte sich um eine Summe im niedrigen Millionenbereich handeln.

