VfL Bochum muss nach Remis gegen BVB um Wittek bangen

Bochum. Maximilian Wittek musste beim 1:1 gegen Borussia Dortmund verletzungsbedingt vom Platz. Den Bochumern könnte ein Ausfall des VfL-Zugangs drohen.

Es lief die 48. Minute des Derbys gegen Borussia Dortmund, als Maximilian Wittek signalisierte, dass es für ihn nicht weitergeht. Für den Profi des VfL Bochum, der jüngst vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim zum Revierklub gewechselt war, endete sein Heimdebüt im Ruhrstadion verletzungbedingt. Wittek fasste sich bei der Auswechslung an den linken Oberschenkel, für den 28-Jährigen kam Danilo Soares in die Partie.

„Maxi hat einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Er wurde in der Halbzeit behandelt und war der Meinung, dass es noch weitergeht, da ging sein Daumen noch nach oben“, berichtete Trainer Thomas Letsch nach dem 1:1 gegen den BVB. Wittek habe ihm gesagt, „dass er es versuchen werde, so lange wie möglich. Dass es dann nur drei Minuten geht, ist ein bisschen dünn. Das war nicht so geplant und ist ein bisschen ärgerlich.“

Wittek bereitet Stögers Tor gegen BVB vor

Wittek, den Letsch bereits aus seiner Zeit als Trainer in Arnheim kennt, hatte eine sehr überzeugende Leistung auf der linken Außenbahn gezeigt. In der Anfangsphase schlug er eine präzise Flanke auf Philipp Hofmann und sorgte damit direkt für Gefahr. Das 1:0 bereitete er mit einem kurzen Pass auf Kevin Stöger vor.

Voller Einsatz: Maximilian Wittek (rechts) gegen BVB-Profi Donyell Malen. Foto: AFP

Auch defensiv war Wittek häufig gefordert. Er löste diese Aufgabe konzentriert, mit geschicktem Zweikampfverhalten. Der frühere Profi von 1860 München und Greuther Fürth, der beim VfL einen bis 2026 gültigen Vertrag unterzeichnet hat, ließ erkennen, dass er das Bochumer Spiel entscheidend bereichern kann. Ob er für die Partie beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung stehen wird oder nun ein Ausfall droht, bleibt abzuwarten.

