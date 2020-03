Danny Blum trug eine Bandage an der zuletzt leicht lädierten Wade, als er den Trainingsplatz des VfL Bochum verließ am frühen Freitagnachmittag. Die Einheit zuvor hatte er offenbar gut überstanden, und wenig später stieg er in den Vereinsbus, der den 20-Mann-Kader des Zweitligisten und seinen Trainer- und Betreuerstab Richtung Darmstadt fuhr.

Danny Blum, der sich zuletzt mit zwei Torvorlagen in Dresden und drei Volltreffern gegen Sandhausen in überragender Verfassung präsentiert hat, ist also dabei, wenn der Zweitligist beim seit neun Partien unbesiegten SV Darmstadt 98 um weitere wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt ringt an diesem Samstag (13 Uhr). In der Innenverteidigung dagegen wird es definitiv einen Wechsel geben.

Krank: Verteidiger Saulo Decarli fällt aus

Saulo Decarli, hier im Spiel gegen den SV Sandhausen, ist krank, er fällt am Samstag aus. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Trainer Thomas Reis hatte ohnehin zumindest darüber nachgedacht, Saulo Decarli eine Pause zu geben nach zuletzt wieder schwankenden Leistungen. Mal grätschte Decarli die Bälle gekonnt weg gegen Stuttgart, gegen Sandhausen, mal aber patzte er entscheidend, wie vor dem 0:1 gegen den VfB in Minute 80; auch an drei Gegentoren gegen Sandhausen war er mit beteiligt.

Decarli hat bisher nur zwei Spiele verpasst

Coach Reis musste am Freitag nicht mehr über eine möglicherweise freiwillige Änderung grübeln. Der Schweizer ist krank, er konnte am Donnerstag und Freitag nicht mittrainieren. Der 28-Jährige fällt für die Partie am Böllenfalltor aus. Sommer-Neuzugang Decarli hatte bisher nur zwei Spiele verletzt verpasst (3:1 gegen Nürnberg, 1:1 bei St. Pauli), in den 22 weiteren Zweitliga-Partien spielte er stets über die komplette Distanz. Trotz der Flut an Gegentoren, 45 sind es mittlerweile, das ist Ligaspitze.

Bestellen Sie hier den VfL-Bochum-Newsletter der WAZ Wer spielt, wer spielt nicht? Wer kommt, wer geht? Und was passiert hinter den Kulissen des VfL Bochum? Mit unserem Newsletter sind Sie immer auf dem aktuellen Stand. Jetzt gleich kostenlos bestellen: Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Lampropoulos könnte sein VfL-Debüt geben

Wer Decarli ersetzt, ließ der Trainer naturgemäß offen. Einiges spricht dafür, dass Winter-Neuzugang Vasileios Lampropoulos zu seinem Debüt im Trikot des VfL Bochum kommt. Beim Abschluss-Spiel am Freitag jedenfalls agierte er als Rechtsverteidiger neben Maxim Leitsch. Auch am Donnerstag durfte er sich an Leitsch’ Seite empfehlen, im Wechsel allerdings mit Simon Lorenz. „Er ist eine Option“, hielt sich Reis bedeckt, der noch einmal das Videomaterial von den letzten Einheiten genau sichten wollte. „Auch Simon Lorenz und Patrick Fabian könnten dort spielen.“ Fabian kehrt in den Kader zurück, sitzt aber wohl zunächst auf der Bank.

Armel Bella-Kotchap war nach einem DFB-Lehrgang der U19-Nationalmannschaft erst am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 18-Jährige spielt erneut bei der U19 des VfL, in der er zuletzt gegen Borussia Mönchengladbachs U19 (1:3) auch nicht fehlerfrei verteidigt hatte. „Jeder Einsatz hilft ihm“, sagt Trainer Reis.

Vasileios Lampropoulos hatte der VfL auf den letzten Drücker, am 31. Januar, vom spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruna ausgeliehen. Der erfahrene 29-Jährige absolvierte bisher nur ein Testspiel für den VfL (1:0 gegen Münster) und war gegen Sandhausen, bei diesem 4:4 mit heftiger Frustwirkung für Spieler, Verantwortliche und Fans, erstmals im Kader. Jetzt dürfte er erstmals spielen, und zwar gleich von Beginn an.

Simon Zoller ist wieder im Kader - Osei-Tutu dürfte erneut beginnen

Wieder im Kader, aber wohl nicht in der Startelf ist Simon Zoller, der seine Krankheit überwunden hat und seit Mittwoch im Mannschaftstraining ist. Da Jordi Osei-Tutu aber gegen den SV Sandhausen als Rechtsaußen überzeugt hat, wird der schnelle Engländer wohl den Vorzug erhalten. Mit Osei-Tutu rechts und Blum links setzt der VfL damit auf Tempo und Technik, zu Lasten der Lauf- und Defensivarbeit, für die Zoller steht wie kaum ein anderer Offensivspieler.

Für den zuletzt erkrankt fehlenden Zoller verliert Sebastian Maier seinen Platz im Kader, Robert Zulj ist wie zuletzt einer der ersten Offensivoptionen auf der Bank. An der Mittelfeldreihe mit Robert Tesche sowie auf den Halbpositionen Vitaly Janelt und Anthony Losilla hält Coach Reis fest.

Das Ziel ist längst formuliert, der VfL will in Darmstadt punkten. Reis drückte es unter anderem auch so aus: „Wenn wir sechs Tore schießen, dann ist es mir auch egal, wenn wir vier kassieren.“